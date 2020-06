Hagen: Zonta-Preis für drei engagierte Abiturientinnen

Einmal im Jahr gibt es die Ausschreibung für den „Young Women Award“ für soziales Engagement. Der Zonta-Club Hagen ehrt in diesem Jahr gleich drei junge Frauen. Die Abiturientinnen Janne Rosenbaum, Fabiana Ingrasciotta und Celina Darmstädter erhalten jeweils das Preisgeld.

Eigentlich findet die Preisverleihung im Rahmen einer großen Feier statt, doch aufgrund der Corona-Krise ist das nicht möglich. Alle drei sind in den letzten Zügen ihrer Abiturprüfungen und freuen sich über den Gewinn. Sozial aktiv sind die 17-jährigen Mädchen jedoch schon sehr lange. Eine von ihnen hat sogar die Fridays-For-Future-Ortsgruppe Hagen gegründet.

Janne Rosenbaum

Die 17-jährige Janne Rosenbaum besucht das Gymnasium Hohenlimburg. Sie selbst sagt, dass sie sich vielfältig engagiert. Seit der fünften Klasse ist sie Mitglied der Schülervertretung. 2019 hat sie die Fridays-For-Future-Ortsgruppe Hagen ins Leben gerufen und ist Mitglied bei der Organisation „Plant for the Planet“.

Außerdem ist Janne sehr aktiv in ihrer Schule, sie hilft als Schulsanitäterin mit und leitet verschiedene AGs. „Ich setze mich einfach gerne für andere Menschen und vor allem auch für die Umwelt ein.“ Mit der Fridays-For-Future-Gruppe hatte sie schon Gespräche mit dem Stadtrat und der Verwaltung.

Celina Darmstädter

Celina Darmstädter ist ebenfalls 17 Jahre alt und geht auf das Christian-Rolf-Gymnasium in Hagen. Mitglied der Schülervertretung (SV) ist sie seit der siebten Klassen. „Ich war erst ein sehr ruhiger und schüchterner Mensch, mittlerweile hat es sich etwas geändert“, sagt die Abiturientin und lacht. Sie hat innerhalb der Schule schon eigene Projekte auf die Beine gestellt. Dazu gehört beispielsweise ein DKMS-Projekt, um anderen Menschen zu helfen, aufzuklären über die Krankheit und über Möglichkeit zu spenden.

Noch dazu gibt es eine Partnerschaft zwischen der Schule und dem afrikanischen Land Togo. „Wir tauschen regelmäßig Briefe aus und halten Kontakt.“ Auch eine Reise in das Land ist geplant.

Fünf Bewerbungen eingereicht Um an dem Wettbewerb vom Zonta-Club Hagen teilzunehmen, muss man zwischen 16 und 19 Jahre alt sein. In Hagen gab es in diesem Jahr insgesamt fünf Bewerberinnen, von denen drei für den Award ausgesucht wurden. Weltweit gibt es mehr als 1200 Zonta-Clubs in 63 Ländern. Der Name Zonta bedeutet ehrenhaft handeln, vertrauenswürdig und integer sein.

Nach dem Abitur möchte Celina unbedingt nach Togo reisen und sich anschauen, was sich in dem Land getan hat. Mit Geldspenden unterstützten dei Schüler die Kinder in Afrika und ermöglichen ihnen so Zugang zu Bildung.

Fabiana Ingrasciotta

Die gebürtige Sizilianerin setzt sich aufgrund eigener Erfahrungen für Schüler mit Schulangst ein. „Ich hatte in der fünften und sechsten Klasse selbst wahnsinnige Schulangst. Dank meiner Familie und ärztlicher Hilfe konnte ich diese überwinden.“ Nun bietet sie Kindern und Jugendlichen ihre Hilfe an und ist jederzeit zu Gesprächen bereit. Ebenso engagiert sie sich gegen Rassismus: „Unsere Schule hat einen Anti-Rassismus-Cube (dt.: Würfel) gestaltet. Auf dem sind ganz viele verschiedene Sprüche.“ Die 17-Jährige ist ebenfalls Mitglied der Schülervertretung und war jahrelang Schülersprecherin.

Die Vorsitzende des Zonta-Clubs , Barbara Klostermann, hofft, dass sich auch in Zukunft viele junge Frauen bewerben. „Es sind immer Schülerinnen unterschiedlicher Schulen dabei. Wir hängen die Ausschreibungen in den Schulen auf.“

Zonta ist ein internationaler Verein und wurde 1919 in den USA als weibliche Service-Organisation gegründet. Das Selbstbewusstsein, für das die Organisation steht, möchte Barabara Klostermann den Mädchen mitgeben. „Wir versprechen uns von der Aktion, dass der Zonta-Gedanke weitergetragen wird.“