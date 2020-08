Hagen: Zwei Verletzte bei schwerem Autounfall in Helfe

Helfe. 6000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagabend bei einem Unfall in Helfe entstanden, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Hier die Details.

Bei einem Verkehrsunfall in Helfe sind am Donnerstagabend zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Ein 30-Jähriger fuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem VW Polo über die Pappelstraße und wollte an der Kreuzung nach links in die Hagener Straße zu biegen. Hierbei übersah er den Ford eines entgegenkommenden 72-Jährigen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 30-Jährige schwere Verletzung zu und musste notärztlich behandelt werden. Im Anschluss wurde er in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der ältere Herr verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.