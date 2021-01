Nach einem Verkehrsunfall mit Verletzten in Vorhalle ermittelt jetzt die Polizei.

Polizei Hagen Hagen: Zwei verletzte Frauen bei Auffahrunfall in Vorhalle

Hagen-Vorhalle Nach einem kuriosen und noch etwas unklaren Auffahrunfall in Vorhalle ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen.

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Vorhalle verletzt worden. Gegen 14 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW auf der Herdecker Straße in Richtung Vorhaller Straße. Als dort plötzlich aus einem Grundstück ein Skoda auf die Fahrbahn fuhr, musste er ausweichen und eine Vollbremsung machen.

Eine hinter dem VW fahrende 39-Jährige schaffte es noch, ihren Golf ebenfalls durch starkes Bremsen anzuhalten. Einer nachfolgenden Opelfahrerin (26) gelang dies jedoch nicht mehr. Sie fuhr auf den Wagen der 39-Jährigen auf. Dabei verletzten sich beide Frauen leicht. An ihren PKW entstand ein Schaden von mehr als 2000 Euro.

Anhand des Kennzeichens, das sich die Beteiligten merkten, konnte der Fahrer des Skodas an seiner Anschrift durch die Polizei angetroffen werden. Der 37-Jährige schilderte, dass die Gefahrenbremsungen der anderen Verkehrsteilnehmer zu keinem Zeitpunkt notwendig gewesen wären. Was genau geschah und wie es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.