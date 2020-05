Hagener AWO-Treff warnt vor größer werdender Einsamkeit

Westerbauer. Vielen Senioren fällt in der Corona-Krise die Decke auf den Kopf. Die AWO Westerbauer schlägt vor diesem Hintergrund Alarm.

„Ich bin am Verzweifeln. Ich habe das Gefühl, dass ich das Sprechen verlerne, weil ich nur noch zu Hause sitze. Kontakt habe ich nur per Telefon, Handy oder mal über das Badezimmerfenster mit meiner Familie“, sagt Margot Thurn. Die Coronakrise trifft die 88-Jährige hart. „Ich bin eigentlich lebenslustig, singe und spiele gerne. Normalerweise gehe ich seit drei Jahren jeden Donnerstag zu den Spieleabenden in den AWO-Treff. Das fehlt. Das Gefühl zu Hause ist erdrückend.“

Ein Gefühl, mit dem die 88-Jährige nicht alleine ist. „Es geht allen so, die sonst zu uns kommen“, sagt der Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, Jochen Weber, „den Leuten fällt daheim die Decke auf den Kopf. Statt gemeinsam sind sie einsam.“ Alle Fahrten der AWO seien geplatzt, alle Veranstaltungen fallen aus, auch die lange geplante Jubiläumsfahrt. „Es muss dringend etwas passieren. Wir hoffen auf eine baldige Öffnung – natürlich unter Auflagen“, betont Weber.

Jochen Weber gehört zum Organisationsteam der AWO Westerbauer. . Foto: Michael Kleinrensing / WP

In Kontakt mit dem Ordnungsamt

Der Vorsitzende des Ortsvereins und die Ehrenamtlichen hoffen deswegen auf klare Vorgaben seitens der Stadt. „Ich stehe in regelmäßigem Kontakt mit dem Ordnungsamt“, sagt Jochen Weber. Einen Zeitraum für die Öffnung gebe es aber nicht, nicht mal ungefähr. Es herrscht Ungewissheit. „Alle reden über Friseure, die Gastronomie oder Alten- und Pflegeheime. Das ist auch richtig. Aber an die Senioren, die alleine in ihren Wohnungen vereinsamen, muss auch gedacht werden, denn das betrifft viele.“

Dabei könnte die Begegnungsstätte alle nötigen Vorgaben einhalten: Die Räume seien groß, man könne einen separaten Ein- und Ausgang einrichten, die Tische und Sitzplätze großräumig verteilen, so dass Abstandsregelungen eingehalten werden. Auch selbst genähte Masken aus einer vorangegangenen Näh-Aktion seien noch übrig. Jeder Besucher müsse dann eben an seinem Tisch bleiben. „Aber das wäre besser als gar nichts“, findet Liesel Spaeter, die sich seit vier Jahren ehrenamtlich im Treff engagiert.

Finanzielle Ausfälle

Auch ihr und der Ehrenamtlerin Ursel Jaeger fehlen die Veranstaltungen. „Wir sind jetzt viel zu Hause. Das ist komisch“, sind sich die beiden einig. Ansonsten sind sie mindestens dreimal pro Woche im Treff an der Enneper Straße, backen Kuchen, geben Getränke aus, kümmern sich um alles, was anfällt. „Wir bekommen Anrufe zu Hause, wie es uns geht und wann es endlich wieder losgeht“, erinnert sich Jaeger an ein Telefonat vor einigen Tagen. „Eine schwierige Situation für alle.“

Auch die finanzielle Lage bereitet Sorgen: „Unsere Kosten laufen weiter. Wir bekommen zwar weiter Mitgliedsbeiträge und eine jährliche Unterstützung von der Stadt, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Alle Vermietungen fallen weg. Wenn sich nicht bald etwas tut, wird es irgendwann knapp“, sagt Jochen Weber.

Senioren zocken Bingo ganz legal Senioren zocken Bingo ganz legal Bingo bei der AWO Westerbauer Foto: Michael Kleinrensing

Vor allem, weil das gesamte Team gerade erst frisch renoviert hat: neue Fenster, neuer Anstrich, neuer Schrank – Geld, das sie im Nachhinein betrachtet lieber zurückgelegt hätten. Zumal das Team auch eingesammelte Beiträge für die ausfallenden Fahrten an die Mitglieder zurückzahlen muss.

„Aber wir kriegen das hin“, gibt sich Jochen Weber vom AWO-Treff Westerbauer optimistisch. Vorrangig sei nun erstmal , dass es Lösungen und Treffpunkte für Senioren gebe, die ansonsten einsam in den eigenen vier Wänden sitzen. Auch Margot Thurn würde sich freuen, wenn die Begegnungsstätte wieder öffnet: „Angst habe ich nicht, wenn die Abstände dabei eingehalten werden. Ich wäre die Erste, die wieder vor der Tür steht. Wir alle brauchen das einfach“, sagt sie.

Was dafür fehlt? „Klare Forderungen und ein Handlungskonzept für uns“, sagt ein entschlossener Jochen Weber.