Hagener DJ „Carl Bangz“ steht mit Weltstars auf der Bühne

Hagen. Von Abifeiern in Hagen auf große Bühnen in ganz Europa: Carlo di Michele (33) hat Musik zum Beruf gemacht. Er gibt Einblicke in seine Arbeit.

Carlo di Michele steht nicht gerne im Mittelpunkt. „Ich lasse die Musik für mich sprechen“, sagt der 33-jährige Hagener, der auch als „DJ Carl Bangz“ bekannt ist. „Die Leute sollen mich nicht anschauen. Sie sollen feiern, tanzen und Spaß haben. Für mich ist das größte Geschenk, wenn die Menge die Musik feiert, die ich auflege.“

Carlo arbeitet als DJ – früher nur auf Abifeiern und kleinen Partys in Hagen, mittlerweile steht er deutschland- und europaweit mit bekannten Künstlern auf der Bühne – am Donnerstagabend begleitet er den Auftritt von Film- und Serienstar Kida Khodr Ramadan, der gemeinsam mit Regisseur Christoph Gampl den Berlin-Thriller „Man from Beirut“ im Autokino auf dem Höing präsentiert. Dass der Hagener einmal so weit kommt, damit hätte er selbst nicht gerechnet. „Es war ein langer Weg.“

Auflegen ist Akkordarbeit

Arbeiten wenn andere Feiern? Ist das nicht anstrengend? „Nein“, weist der Hagener ganz klar zurück. „Dass mein Hobby zum Beruf geworden ist, ist einfach unfassbares Glück und war harte Arbeit.“ Aktuell arbeitet der 33-Jährige an einem neuen Projekt. „Seit September 2019 habe ich mein eigenes Tonstudio in Hagen und konnte im März meinen ersten Song ­,Trumpsition’ als Produzent veröffentlichen.“

Ein Blick zurück auf die Anfänge: Die Musik zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben des Hageners. „Mein Onkel Nicola, früher selbst DJ, erlaubte sich einen Spaß und hat mich im Alter von fünf Jahren immer dazu motiviert, an seinen Technics 1210 (Plattenspielern) zu scratchen. Das klappte ganz gut“, sagt Carlo und lacht, während er am PC Regler verschiebt. Eine Tastatur mit bunt leuchtenden Knöpfen, Tonspuren, Musik – das ist seine Welt.

Erinnerungen an den ersten Auftritt

Im Alter von sieben fing er mit Breakdance an. „Als ich mit 17 meine Ausbildung zum Gas-Wasser-Installateur begonnen habe, musste ich das Tanzen aufgrund der körperlichen Belastung aufgeben.“ Mit seinem ersten Gehalt konnte er sich das langersehnte DJ-Equipment und erste Schallplatten kaufen.

An seinen ersten Auftritt erinnert er sich noch genau. Damals in der Cocktailbar „Mai Tai“ an der Goldbergstraße. Die Tanzfläche reichte nicht. „Das hat die Gäste aber nicht davon abgehalten, die Stühle und Tische zu verrücken, um zu tanzen. Da wusste ich, dass meine Musikauswahl gut ankommt.“

Carlo di Michele - bekannt als DJ Carl Bangz - in seinem Studio. Er arbeitet dort an einem neuen Projekt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Contest für neuen Song

Seit seinem ersten Auftritt hat sich viel verändert. „Die Kunst, den Takt von zwei Liedern anzupassen, ist Dank der Digitalisierung leichter geworden. Früher musste man es noch heraushören und seine Schallplatten auswendig kennen.“ Sein Talent stellte der Hagener DJ schnell unter Beweis. Es folgten Auftritte in Clubs, Diskotheken und bei Konzerten. Sein Steckenpferd: ein Mix aus Urban und House.

2016 kam der DJ in einer ­Booking-Agentur unter, die Künstler vermittelt. „Die Dinge nahmen ihren Lauf, und plötzlich stand ich mit Größen wie Rapper Nelly oder Sänger Jason Derulo aus den USA auf der Bühne.“ Carlo ist bescheiden, bodenständig. Ob er nervös war? „Nein, ich war eher motiviert, gut zu performen.“

Höhepunkt: Die „Veysel-Tour“

2019 folgte dann einer der Höhepunkte seiner Karriere: „Die Veysel-Tour“. „Mein Lieblingsrapper Veysel wurde bei einem Clubauftritt auf mich aufmerksam.“ Er sicherte sich Carlo als DJ für seine Konzerttour. Ein Monat, 19 Städte, Deutschland, Österreich und die Schweiz – „Adrenalin pur!“ Die zweite Tour sollte dieses Jahr folgen. „Wegen Corona fällt sie aber aus“, sagt er traurig. Eine ungewohnte Situation. „Seit ich 17 bin, hatte ich nie weniger als drei Auftritte im Monat. Dass jetzt alles ausfällt, ist frustrierend.“

Eine Arbeitspause ist das aber nicht. Der DJ hatte mehrere Live-Auftritte im Internet oder Radio, in seinem Studio hat er ein neues Mixtape erstellt und verschenkt. „Außerdem arbeite ich aktuell an einem neuen Song, der an einen Contest gekoppelt ist. Talentierte Musiker können einen Text einsenden und 500 Euro gewinnen. Der Beste wird die Stimme zum neuen Lied.“

Liedtext einsenden und gewinnen

Wer die Stimme zum neuen Lied werden will, kann einen selbst geschriebenen Liedtext per Instagram („djcarlbangz“) an Carlo di Michele senden. Die besten Einsendungen werden berücksichtigt. Im weiteren Verfahren kommt eine Aufgabe auf Teilnehmer zu.