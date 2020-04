Hagener Fußgänger (73) beim Abbiegen angefahren

Emst. Ein Fußgänger ist bei einem Abbiegeunfall im Wasserlosen Tal von einem Pkw schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall im Wasserlosen Tal ist am Dienstag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bog gegen 13 Uhr eine 72-Jährige von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße ein. Sie wollte in Richtung Emst fahren. Zeitgleich überquerte ein 73-Jähriger die Fahrbahn, so dass es zur Kollision kam.

Der Fußgänger wurde dabei auf die Motorhaube geladen und anschließend auf die Straße geworfen. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Auto der Hagenerin wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.