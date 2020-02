Hagener Handwerk stöhnt über Bürokratie-Lasten

Reichlich Männer, aber auffallend wenige Frauen mit umso zufriedeneren Gesichtern – proppenvolle Auftragsbücher machen’s leicht – tummelten sich am Freitag beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft in Kückelhausen. Beim Stelldichein von Wirtschafts- und Verbandsvertretern sowie Repräsentanten der Arbeitsverwaltung, Kreditwirtschaft und Politik stand diesmal durch einen Vortrag von Enervie-Vorstandssprecher Erik Höhne die Energiewende thematisch im Mittelpunkt.

Infobox Wachstumskurs Zuletzt gab es 1650 Handwerksbetriebe in Hagen. Durch Existenzgründungen sind im vergangenen Jahr etwa zwei Dutzend weitere Unternehmen hinzugekommen. Bemerkenswert ist die Zahl der Ausbildungsverträge: Diese hat im vergangenen Jahr um 23 Prozent zugenommen. Ein wesentlicher Schritt, um die Existenz der Betriebe abzusichern.

Zuvor hatte Kreishandwerksmeister Bernd Marquardt über sämtliche Gewerke hinweg die Themen Nachwuchssicherung, Fachkräftemangel und Digitalisierung als Herausforderungen der Zukunft identifiziert. Dafür müsse parallel jedoch die wuchernde Bürokratie, die vor allem die kleineren Betriebe überproportional treffe, eingedämmt werden: „Hier brauchen wird Entlastung, das Thema braucht mehr Schwung“, appellierte er in Richtung Politik. „Wir brauchen Luft zum Atmen und Freiräume für Innovationen – hier muss der Gesetzgeber umdenken.“

Als einen tief lokal verankerten Faktor, der eine wichtige Rolle in der Stadtgesellschaft spiele, würdigte Oberbürgermeister Erik O. Schulz das Hagener Handwerk. Die Betriebe seien bei der Zukunftsgestaltung der Stadt gefordert, konnte sich der Verwaltungschef den augenzwinkernden Hinweis nicht verkneifen, dass angesichts der aktuellen Boom-Phase die Wartezeiten auf einen Fachmann gelegentlich schon recht üppig ausfielen.

Zweifel am Pariser Spirit

Im Anschluss präsentierte Höhne die Enervie AG als einen Taktgeber, der die Energiewende in der Region an führender Position mitgestalten wolle. Dabei formulierte er durchaus Zweifel, ob der Spirit des Pariser Klimaabkommens, das eigentlich gesellschaftlicher Konsens sei, bei der Umsetzung nicht an Dynamik verloren habe. Vor allem beim Thema Windkraft, so Höhne, gebe es erhebliche Akzeptanzprobleme, so dass die Klimaziele akut in Gefahr gerieten. Er forderte, die Mindestabstandsdebatten zu beenden und individuelle Genehmigungen auszusprechen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Windkraft in der Region das größte Potenzial habe.

Reichlich Luft nach oben sieht der Chef des Energiekonzerns auch beim Thema Effizienzsteigerung bei der Gebäudeausstattung. Eine Prognose, die bei den Vertretern des Handwerks naturgemäß auf besonders offene Ohren stieß.