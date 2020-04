Hagener Kirchen bieten Andachten per Anrufbeantworter an

Auch Kirchen und Gottesdienste dürfen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr besucht werden. Das Pfarrteam der Kirchengemeinden der Region Nord möchte den Menschen aber trotzdem die Möglichkeiten geben, Andachten zu hören.

„Wir haben zunächst überlegt, wie wir die Leute erreichen“, sagt Pfarrerin Frauke Hayungs. Auf der Homepage der Gemeinden finden Menschen nun Audio-Dateien und Predigten zum Runterladen. Doch das Pfarrteam habe schnell bemerkt, dass ein Großteil der Menschen, die normalerweise zu den Gottesdiensten kommen, nicht die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen. Also sollte eine Alternative her. „Ich habe auf Facebook gesehen, dass ein Bekannter von mir einen Anrufbeantworter mit einer Andacht hat“, sagt sie. Die Pfarrerin empfand es direkt als eine gute Idee und wollte das auch machen. Gemeinsam mit Pfarrer Waskönig aus Helfe hat sie das Ganze in die Tat umgesetzt.

„Pfarrer Wasskönig nutzt einen echten Anrufbeantworter und hat vor Ort eine Andacht drauf gesprochen.“ Sie hingegen habe so etwas über das Internet gemacht. Es sei wie ein Band, was immer wieder die verschiedenen Andachten abspielt. Zweimal in der Woche ändert sie die Andacht, Pfarrer Waskönig sogar dreimal die Woche.

Persönliche Ansprechpartner

Bisher hat das Pfarrteam die Aktion nur per Mund-Propaganda verbreitet, bekam dennoch gute und dankbare Rückmeldungen. „Jeden Tag rufen Menschen an, mal mehr, mal weniger.“ Selbst muss man nichts sagen, das Band wird ganz automatisch abgespielt. Auch können die Menschen so oft anrufen, wie sie möchten. Die Pfarrerin findet es toll, dass die Zusammenarbeit der Kirchengemeinde so gut klappt.

Wenn Sie auch eine Andacht hören möchten, können Sie unter folgender Nummer anrufen: 02331/9108354 oder 02331/6288368. Die verschiedenen Andachten sind zwischen zwei und drei Minuten lang. Das Pfarrteam ist darüber hinaus natürlich auch persönlich erreichbar, betont Frauke Hayungs.