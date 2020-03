Hagener Kleiderkammer muss schließen

Die Frauen sind immer gern in die Arndtstraße gekommen. Silvia Picken, Kornelia Stauch, Ute Beuth und die weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen haben mit Freude und viel Engagement in der Kleiderkammer in Nähe des Landgerichts gearbeitet. Hier konnte vor Ort ganz handfest Gutes getan werden. Viele Jahre lang. Doch am heutigen Dienstag sind sie nicht mit Freude, sondern mit schweren Herzen erschienen. Die Kleiderkammer muss schließen – zahlreiche Kisten und Kartons werden gepackt, um die Räumlichkeiten leer zu ziehen.

Leiterin seit 28 Jahren

Silvia Picken leitet die Kleiderkammer der evangelisch-lutherischen Stadtkirchengemeinde seit 28 Jahren. Anfangs war die soziale Einrichtung, in der bedürftige Menschen für einen Obolus Garderobe erhalten, in der Hochstraße, später am Emilienplatz beheimatet. Seit ein paar Jahren ist der Standort in der Arndtstraße.

„Herr Dicke senior von der gleichnamigen Hausverwaltung hat uns die Räume hier im Haus zu sehr sozialen Konditionen überlassen“, blickt Silvia Picken zurück. Doch im vergangenen Jahr wurde das Gebäude verkauft und am 21. Dezember flatterte die Kündigung ein. „Das war wahrlich kein schönes Weihnachtsgeschenk“, erinnert sich die Leiterin.

Man habe sich sofort im Viertel auf die Suche nach passenden Ersatzräumen gemacht, „doch zu günstigen Konditionen etwas Geeignetes zu finden, scheint unmöglich zu sein.“ Als kirchlich-soziale Einrichtung, die mit einer Kleiderkammer keine Einnahmen erzielt, könne man keine wohnungsmarkt-übliche Miete zahlen.

Wie geeignete Räume für eine Kleiderkammer aussehen sollten? „Wir benötigen für die Ausgabe und Lagerung der Garderobe, für Bett- und Tischwäsche sowie für Haushaltsartikel etwa 120 Quadratmeter inklusive Toilette. Außerdem muss die Fläche barrierefrei sein, schließlich sind etliche unserer Kunden älter und gehbehindert“, unterstreicht Silvia Picken und fährt fort: „Gut wäre eine solch Einrichtung in der Yorckstraße beheimatet oder in Altenhagen.“

Hagen Infobox zur Kleiderkammer In Hagen gibt es etwa ein Dutzend Kleiderkammern, u.a. befinden sich Kleiderkammern in Eilpe (In der Welle), außerdem in der Scharnhorst- sowie in der Berliner Straße. In der Regel können Kunden in den Einrichtungen Damen-, Herren- und Kinderkleidung für einen Obolus kaufen, außerdem Bett- und Tischwäsche sowie Haushaltswaren. Für ein Oberhemd werden meist 50 Cent berechnet, für einen Mantel 3 Euro. Mitarbeiter von Kleiderkammern in Hagen und Umgebung können noch bis zum 23. März fertig gepackte Kartons mit Garderobe in der Arndtstraße 57 abholen. Leiterin Silvia Picken bittet um Kontaktaufnahme zwecks Terminabsprache unter der 02331/17526 (ab 20 Uhr).

Ehrenamtliche auf der Suche

Als Silvia Picken 1991 ehrenamtlich die Leitung der damals neu gegründeten Kleiderkammer übernahm, kamen vielleicht sieben oder acht Kunden pro Vor- oder Nachmittag, „heute besuchen uns 30 bis 40 Kunden pro Öffnungseinheit.“ Mittlerweile werde der Eintritt auf maximal 20 Personen gleichzeitig beschränkt, „wir müssen das regeln, sonst geht es drunter und drüber zu“. Wobei -- jetzt ja nicht mehr, da die Einrichtung geschlossen ist.

Kornelia Stauch hilft als ehrenamtliche Mitarbeiterin seit über 20 Jahren mit und auch Najah Isa ist eine treue Helferin. „Wir waren immer ein gutes Team“, unterstreicht Silvia Picken. Die meisten Ehrenamtlerinnen möchten sich künftig in einer anderen Hagener Kleiderkammer einbringen, „wenn nicht doch noch ein Wunder geschieht und wir passende Räume finden“, sagt Silvia Picken.

Heute, Dienstag, packt das Team schweren Herzens Kartons mit Herrenwäsche und bringt sie zum CVJM-Heim in der Innenstadt. Außerdem wurde im Vorfeld Kontakt zu anderen Kleiderkammern in der Umgebung aufgenommen; die Mitarbeiter von dort können sich Garderobe und Haushaltswaren in der Arndtstraße 57 abholen.

Nicht nur das siebenköpfige Kleiderkammer-Team ist betrübt ob der Entwicklung, auch die Kunden bedauern die Schließung der Einrichtung. „Etliche kamen nicht nur, um sich günstig einzukleiden, sondern auch zum Kaffeetrinken und Plaudern. Bei uns konnten sie ihrer Einsamkeit entfliehen“, sagt Silvia Picken.

Sie empfiehlt den Leuten aus dem Viertel – darunter etliche Frauen mit Kindern – sich bei der Freiwilligenzentrale im Rathaus über Adressen und Öffnungszeiten weiterer Kleiderkammern zu informieren.