Polizei Hagener mit Pistole und Messern in Innenstadt unterwegs

Hagen-Mitte. Da staunte selbst die Polizei: Bei einem 42-jährigen Mann aus Hagen fanden die Beamten eine Pistole, mehrere Wurfmesser sowie Drogen.

Ein 42-jähriger Hagener sorgte in der Nacht zum Sonntag für einen außergewöhnlichen Polizeieinsatz.

Gegen 23.30 Uhr meldete ein Zeuge einen Radfahrer, der in starken Schlangenlinien auf der Elberfelder Straße in Richtung Bahnhof unterwegs sei. Zwischendurch wäre er beinahe in ein Schaufenster gefahren.

Als eine Streifenwagenbesatzung den Mann später aufgreifen konnte, zeigte ein Alkoholtest schnell einen Wert von knapp 1,5 Promille an – selbst für ein Fahrrad zu viel.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Pistole am Gürtel des 42-Jährigen. Es handelte sich, wie sich später herausstellte, um eine Schreckschusswaffe. Zusätzlich trug der Mann drei beidseitig geschliffene Wurfmesser bei sich. Auch Drogen hatte er dabei.

Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher und ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.