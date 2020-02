Hagener Norden am Rosensonntag fest in Narrenhand

Hagen. An Weiberfastnacht startet die Narrenzeit – auch in Hagen. Und am Sonntag ist dann ganz Boele fest in Jeckenhand.

Passionierte Jecken stehen schon in den Startlöchern: Am morgigen Weiberfastnacht beginnt die fünfte Jahreszeit. Die zweite Hagener Karnevalskirmes wird am Donnerstag um 13.30 Uhr offiziell am Autoscooter auf dem Friedrich-Ebert-Platz eröffnet, um 17 Uhr startet der beliebte Fummellauf im Erdgeschoss der Volme-Galerie.

Karnevalskostüm: Make-up im Comicstil zum Nachschminken Karnevalskostüm- Make-up im Comicstil zum Nachschminken

Und am Sonntag ist der Hagener Norden fest in Narrenhand, denn dann heißt es traditionell „D’r Zoch kütt“. Übrigens: Der Karneval im Norden feiert am Wochenende 70-jähriges Bestehen. Denn im Jahr 1950 haben die Loßröcke in Boele den ersten Umzug für den Hagener Norden angemeldet. Dass dieses Jubiläum am Sonntag groß gefeiert wird, versteht sich von selbst.

60 Wagen und Fußgruppen

Für den Umzug haben sich insgesamt 60 Wagen, Musikkorps und Fußgruppen angemeldet. Der Zug wird von zahlreichen Symbolfiguren geschmückt und durch die kreativen Ideen der begeisterten Jecken getragen. Die Besucher freuen sich auf einen ausgelassenen Sonntag.

Bonbons und Blumen werden bestimmt in diesem Jahr auch wieder in die Menge geworfen. Foto: Michael Kleinrensing

Auch die Schlüsselübergabe am Boeler Amtshaus um 13.30 Uhr wird in diesem Jahr vermutlich ein wenig anders ausfallen. Bestimmt wird es ein emotionaler Moment werden, denn der amtierende Oberloßrock Andreas ist der Sohn des amtierenden Bezirksbürgermeisters Heinz-Dieter. Da geht dann der heiß begehrte Amtshaus-Schlüssel also von Kohaupt zu Kohaupt. Begleitet wird Oberloßrock Andreas I übrigens von Nora I.

Start am Boeler Marktplatz

Das Sessionsmotto des Oberloßrockpaares 2019/2020 lautet „In Boele und Haspe geboren, so haben wir nie unsere Liebe zur Heimat verloren. Der Heimat verbunden von Kindheit an, ziehen wir den Boeler Karneval in unseren Bann!“

Der Rosensonntagszug setzt sich um 14.30 Uhr in Bewegung. Los geht es am Boeler Marktplatz. Der Zug bewegt sich in Richtung Hagener Straße, Helfer Straße, Osthofstraße, Schwerter Straße und Poststraße.

Der Zug am Sonntag löst sich dann schließlich an der Poststraße/Ecke Pappelstraße­ auf.

Die Gastgeber der Rosensonntags-Sause sind übrigens die Loßröcke­ Boele unter Mitwirkung der Heidefreunde Boelerheide, K.G. Grün-Weiß-Vorhalle und Blau-Weiße Funken Hagen.