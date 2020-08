Hagener OB-Kandidaten diskutieren - Leser können dabei sein

Hagen. Potenzielle Oberbürgermeister tauschen in Hagen Argumente aus. Leser können live dabei sein und Fragen stellen. So kann man dabei sein.

Noch ist offen, wer als Oberbürgermeister künftig die Geschicke der Stadt lenkt. Am 13. September haben die Hagener die Wahl zwischen acht Kandidaten. Sechs von ihnen – nämlich all jene, deren Parteien Fraktionsstatus im aktuellen Stadtrat haben – laden die WP-Stadtredaktion, die Wirtschaftsjunioren sowie die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer für Donnerstag, 20. August, 18.30 Uhr, zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Saal der SIHK (Körnerstraße/Bahnhofstraße).

Bis zu sechs Kandidaten auf Podium

Sie, liebe Leser, können vor Ort dabei sein, wenn Erik O. Schulz (CDU, Grüne, FDP), Wolfgang Jörg (SPD), Dr. Josef Bücker (Hagen Aktiv), Ingo Hentschel (Die Linke), Michael Eiche (AfD) sowie Thorsten Kiszkenow (Piraten) die Gelegenheit haben, Argumente auszutauschen. Und Sie haben selbst im Vorfeld Gelegenheit, Ihre Fragen an die Kandidaten zu stellen.

Leser können live dabei sein

Wenn Sie im Saal dabei sein möchten, schicken Sie uns bis zum 8. August eine Mail an hagen-aktion@westfalenpost.de oder eine Postkarte an die WP-Stadtredaktion Hagen, Schürmannstraße 4, 58097 Hagen. Geben Sie auf jeden Fall Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Wir verlosen 15 mal zwei Plätze. Die Gewinner werden benachrichtigt und müssen sich namentlich registrieren.

An dieselbe Adresse können Sie uns Ihre Fragen an die Kandidaten schicken. Diese werden dann bei der Podiumsdiskussion beantwortet.

Für alle, die bei begrenzter Kapazität nicht im Saal dabei sein können, wird die Diskussion live im Internet übertragen.