Hagener Pfarrer: Am Du wird der Mensch zum Ich

Von Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph, stammt das berühmte und tief gehende Wort, dass der Mensch am Du zum Ich wird. An diesem Sonntag begegnet uns in den Texten das Gespräch zwischen Martha und Jesus, die sich über den Tod ihres Bruders und Jesu Freund beklagt mit der Feststellung: Wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.

Jesus ist selbst vom Tod seines Freundes im wahrsten Sinne betroffen. Er lässt Martha ihre Gefühle ausdrücken. Er hört zu. Er gibt keine schnellen Antworten.

Die Suche nach Erklärungsversuchen

Wie oft erlebe ich es in Trauergesprächen, dass die Menschen nicht nur das Erlebte beschreiben, sondern nach Erklärungsversuchen Ausschau halten. Einen Schuldigen zu haben ist nur eine Seite. Die Hilflosigkeit auszuhalten ist eine andere. Die Niedergeschlagenheit zu spüren und die Ohnmacht wahrnehmen, mit der neuen Situation sich zurechtfinden zu müssen, dies ist für alle kein einfacher Weg.

Jesus fordert Martha auf, sich alles, was sie bedrückt, von der Seele zu reden. Wie gut ist es, wenn einfach nur einer zuhört und mich versteht.

Die Frage nach der Hoffnung

Und dann geht Jesus einen Schritt weiter und fragt sie nach ihrer Hoffnung, aus der sie ein Leben lang Kraft geschöpft hat. Er fragt sie nach der Zukunft. Er fragt sie nach ihrer Zuversicht angesichts des Todes, den wir übrigens alle einmal sterben werden. Er sichert ihr zu, dass ihr Bruder auferstehen wird.

Martha meint, dass es nach dem überlieferten Glauben am letzten Tag sein wird. Er aber sagt, dass mit ihm die Auferstehung gekommen ist, das Leben und dass in den gemeinsamen Erlebnissen und Erfahrungen heute schon ein Vorgeschmack von Auferstehung zu spüren ist. Wir machen doch oft die Erfahrung, dass vieles trotz alledem weitergegangen ist, dass wir Mut gemacht haben und wir einen neuen Weg zum Leben gefunden haben.

Den Kopf nicht in den Sand gesteckt

Sie glaubt daran, dass er der ersehnte Messias ist. Spannend ist es für mich immer in die Biographien der Menschen hineinzuschauen, wie hat ein Mensch trotz vieler Schwierigkeiten und bei allem, was ihm zugemutet wurde, nie den Kopf in den Sand gesteckt. Auch dort beginnt für mich wirkliches Leben.

In diesen Tagen macht mir persönlich und für meine Arbeit als Pfarrer im Krankenhaus diese Geschichte sehr viel Mut. Ich darf auf meine Fähigkeiten und Hoffnung bauen, ich muss aushalten, denn wir wissen alle nicht, wann das Ende der Fahnenstange erreicht ist und was wir bis dahin noch durchstehen müssen. Ich darf aber auch Mut machen, der so dringend benötigt wird. Bleiben Sie gesund, lassen Sie uns füreinander beten, denn am Du wird der Mensch zum Ich.

Pfarrer Günter Faust, Katholisches Krankenhaus Hagen