Hagener Polizist ist Autor: Zweiter Thriller erscheint jetzt

So wie sich die meisten Leute täglich die Zähne putzen, schreibt Mark Fahnert täglich. „Ich bin Frühaufsteher und nutze den Morgen, um Bücher zu schreiben“, sagt der 46-Jährige. Morgens um fünf Uhr mache er es sich mit dem Laptop auf dem Schoß auf der Couch gemütlich, „und dann sprudeln die Gedanken nur so.“ Mark Fahnert ist seit 1990 bei der Polizei, seit vier Jahren bearbeitet er politisch motivierte Delikte. Und er ist Autor. Heute erscheint sein zweites Buch „Lied des Zorns“.

„Im Piper-Verlag, einem der größten und renommiertesten Verlagen Deutschlands“, sagt Fahnert stolz, „und mein Agenten-Thriller ist bei Piper Spitzentitel des Monats.“ Sein erstes Buch, der Roman „Edom“, ist vor sechs Jahren als Taschenbuch in einem kleinen Verlag erschienen, „nun hat mich die Literaturagentur, mit der ich zusammen arbeite, zu Piper vermittelt“, freut sich der im Kreis Unna geborene Kriminalbeamte.

Im Visier des Terrors

Um was es geht in seinem neuen Politthriller „Lied des Zorns“? Um Deutschland im Visier von Terroristen – und um eine Frau, die die Terroristen stoppen kann. Fahnerts Protagonistin heißt Wiebke Meinert. Die ehemalige Elitesoldatin ist erschüttert, als sie vom Mord an ihrer Zwillingsschwester Saskia erfährt. Saskia ist bei einer Autoexplosion umgekommen. Sie war Geheimagentin und einer gefährlichen Verschwörung auf der Spur.

Was hatte Wiebke Meinerts Schwester herausgefunden, und wer war hinter ihr her? Von einem Kontakt beim Verfassungsschutz erfährt Wiebke, dass es eine akute Terrorwarnung gibt – und die Zeit rennt davon. Um den Anschlag verhindern zu können, muss Wiebke zurück in ihr altes Leben. Stoppt sie die Täter, findet sie auch Hinweise auf die Mörder ihrer Schwester. Die frühere Elitesoldatin hat keine Angst vor ihren Gegnern und mag es überhaupt nicht, wenn man ihr Vorschriften macht.

Hauptfigur ist eine Frau

Warum sich Mark Fahnert für eine Frau als Hauptfigur entschieden hat? „Ich mag Frauen als Protagonisten einfach lieber, als Autor, aber auch als Leser. Frauen sind als Ermittlerinnen vielfach faszinierender, vielschichtiger, ihre Geschichten sind oftmals einfach spannender. Harte Action-Typen mag ich nicht sonderlich.“

Seine erste Geschichte hat Fahnert mit elf Jahren geschrieben, „eine Kurzgeschichte über einen Forscher in Ägypten“, erinnert er sich lächelnd. Seine Abschlussarbeit auf der Grundschule sei gerade mal eine DIN-A-4-Seite lang gewesen, „aber ich war total stolz.“

Jahre später begann er dann mit dem „echten Schreiben“ von Krimis und Thrillern, „Liebesromane könnte ich nicht schreiben. Ich versuche spannende Handlungen, die sich so nah wie möglich an der Realität orientieren, zu erzählen. Natürlich ohne Dienstgeheimnisse preiszugeben.“ Die Idee zu „Lied des Zorns“ kam Mark Fahnert übrigens schon 2008, doch richtig fertig wurde die Geschichte nicht, „jetzt hab’ ich sie komplett überarbeitet und denke, so passt alles. Meine Kollegen können kaum erwarten, dass das Buch herauskommt.“

Autor aus Hagen Schreibseminare

Dass Fahnert nicht nur „ein bisschen nebenher etwas aufschreibt“, zeigt sich auch in seinem weiteren Hobby: Er besucht Schreibseminare, unter anderem das im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Schreibseminar in der Wiener Neustadt.

„Dort trifft man auf sehr gute, professionelle Coaches“, so Fahnert,. „eine Woche geht es von morgens bis abends um Schreibstil und mehr. Das Ganze ist anstrengend, aber auch interessant und lehrreich.“