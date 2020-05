Hagener sehen beim Thema Sauberkeit noch keine Kehrtwende

HEB-Chef: „Man muss nicht schlecht sein, um besser werden zu wollen“

Hagen. Uwe Unterseher-Herold, neuer Geschäftsführer des Hagener Entsorgungsbetriebes (HEB), blickt auf die Stadtsauberkeitssituation in Hagen.

Wie schätzen Sie die Sauberkeit in Hagen ein? Ist die Stadt tatsächlich dreckiger als andere im Ruhrgebiet?

Ein entschiedenes „Nein“! Aber man muss nicht schlecht sein, um besser werden zu wollen. Die Stadtsauberkeit unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der in anderen Ruhrgebietsstädten. Nach meinen Beobachtungen haben wir weniger Hot-Spots, und diese sind nicht so extrem, wie ich sie aus einigen Städten kenne, mit deren Stadtreinigungsbetrieben wir in ständigem Austausch sind oder in denen ich regelmäßig unterwegs bin. In den Wohnquartieren gibt es Unterschiede in der Intensität der Grundverschmutzung.

In Hagen wurde das System der Waste-Watcher installiert, um eine Ergebnisverbesserung herbeizuführen. Wie sind Sie mit diesem Instrument zufrieden?

Das Instrument überzeugt. Es ist akzeptiert, unseren Mitarbeitenden wird während ihrer Einsätze viel Sympathie entgegengebracht. Natürlich nicht von den Abfallsündern. Die Fallzahlen sprechen für sich, und unsere Einsatzzeiten zeigen die Ernsthaftigkeit, mit der das Konzept entwickelt und umgesetzt wurde. Besonders hervorragend ist die Kombination und Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und Stadtreinigungsbetrieb. Man hat ja sogar neuen Menschen Arbeit gegeben. Ja, das kostet Geld, und man kann es schlecht aufwiegen: Was ist ein Stadtquartier ohne wilde Abfallablagerungen wert? Was ist das damit einhergehende gesteigerte Gefühl der Sicherheit wert?

Welche Maßnahmen haben Sie als neuer HEB-Chef mittelfristig in Planung, um die Stadtsauberkeit in Hagen auf ein besseres Niveau zu führen und somit die Zufriedenheit in der Bürgerschaft zu verbessern?

Auf jeden Fall dafür werben, dass die Waste-Watcher weitermachen können. Außerdem haben wir unser Stadtreinigungskonzept um einen akkubetriebenen selbstfahrenden Staubsauger erweitert. Er ist in der Innenstadt platziert und kommt dort zum Einsatz. Der Sauger bietet die Möglichkeit, die Ecken auszusaugen und auch zwischen parkenden Fahrzeugen weggeworfene Reste zu erfassen. Darüber hinaus nimmt der Sauger Flugsamen in den Randsteinen auf, was zu einer Reduzierung von Pioniergrün in Fugen und Ritzen befestigter Wege und Parkbuchten führt. Es wird noch ein zweiter Staubsauger angeschafft, der in den Ortsteilen eingesetzt wird. Außerdem arbeiten wir intensiv an einem Konzept, die Anzahl der Wertstoffhöfe zu erhöhen. Der schwierige Grundstücksmarkt und natürlich auch die Frage der Lage eines Wertstoffhofes machen ein Konzept erforderlich, das insgesamt den Service sicherstellt, der in der heutigen Zeit erwartet werden darf.

-mw-