Hagener Senioren atmen nach bedrohlichen Corona-Wochen auf

Abläufe im Hasper Seniorenzentrum wurden umgestellt

In Absprache mit der Heimaufsicht und dem Hagener Gesundheitsamt wurde angesichts der Corona-Befunde der gesamte Ablauf im Friedrich-Sandkühler-Haus auf den Kopf gestellt.

Die positiv getesteten Bewohner erhielten in dem Haus einen isolierten Bereich und durften die Zimmer auch nicht mehr verlassen. Fest zugewiesene Hauswirtschaftskräfte gaben in den Wohnbereichen die Mahlzeiten auf Einmalgeschirr an die Pflegekräfte aus, die dann wiederum die Bewohner in den Zimmern versorgten.

Wäsche wurde separat gesammelt und gesondert gereinigt – Handläufe, Türklinken sowie sämtliche Schalter und Knöpfe mehrfach täglich desinfiziert.

„Das hat bei uns die Sachkosten schon erheblich in die Höhe getrieben, aber nur aufgrund dieses Aufwandes ist alles so relativ glimpflich abgegangen“, ist Einrichtungsleiter Michael Hannemann überzeugt, dass dieses Geld wahrlich gut angelegt war.