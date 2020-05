Hagener Wohnungsgesellschaften bieten Einkaufsservice an

Ältere Menschen sind von den Einschränkungen des öffentlichen Lebens derzeit besonders betroffen, gelten sie doch in der Corona-Krise als potenzielle Risikopatienten, die vor einer Ansteckung geschützt werden müssen. „Gerade für diese Gruppe ist das Risiko, an dem Virus ernsthaft zu erkranken oder gegebenenfalls auch daran zu sterben, deutlich höher“, beschreibt Matthias Lüdecke, Vorstandsvorsitzender des Wohnungsvereins Hagen, die Situation.

Um seinen Mietern in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Last abzunehmen, hat der Wohnungsverein gemeinsam mit der Gemeinnützigen Wohnstättengenossenschaft Hagen (GWG) einen kostenlosen Lieferservice eingerichtet. Die beiden Genossenschaften, denen insgesamt über 10.000 Wohnungen in Hagen gehören, kaufen auf Wunsch für alle Mieter, die 70 Jahre oder älter sind, ein und bringen ihnen die Lebensmittel nach Hause. Der Service läuft bereits seit 30. März und wird sehr gut angenommen, so Lüdecke: „Bisher haben schon zahlreiche Bestellungen über den Wohnungsverein stattgefunden.“

Genügend Abstand an der Haustür

„Ich bin sehr dankbar, dass es diesen Service gibt“, sagt Rosemarie Schröder (82) stellvertretend für all die älteren Mieter, die sich ihre Lebensmittel und Hygieneartikel von Mitarbeitern der beiden Wohnungsgenossenschaften vor die Haustür stellen lassen. Der in Corona-Zeiten notwendige Abstand zwischen Mieter und Mitarbeiter bleibt dabei natürlich gewahrt.

In Zusammenarbeit mit Real gelingt es, dass alle Bestellungen wunschgemäß verteilt werden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Mieter können ihre Wünsche montags bis freitags bis 16 Uhr entweder telefonisch, per Mail oder über die Internetseite ihrer jeweiligen Genossenschaft aufgeben. Die Einkaufsliste wird dann an den Real-Markt in Haspe weitergegeben, der sich bereit erklärt hat, bei diesem Projekt mitzuarbeiten. Ein Real-Mitarbeiter packt die Einkaufstüten am nächsten Morgen, beschriftet sie und legt den Kassenbon dazu. Mitarbeiter des Wohnungsvereins und der GWG holen die Einkäufe im Supermarkt ab und liefern sie am Nachmittag bei den Mietern ab.

„Die Mieter freuen sich, dass wir ihnen auf diese Weise helfen“, berichtet Ralf Wittkowski, der ansonsten als Elektriker für den Wohnungsverein tätig ist. Die Genossenschaften bezahlen die Ware zunächst und belasten das Mieterkonto bei der nächsten Abrechnung mit der entsprechenden Summe. Mit der nächsten fälligen Miete wird der Betrag dann eingezogen. Wer freitags bestellt, erhält seine Lieferung am Montag.

Der Lieferservice gewährt den Senioren also ein gewisses Maß an Sicherheit, doch natürlich würden vor allem ältere, allein stehende Menschen unter den fehlenden Sozialkontakten leiden, so Matthias Lüdecke: „Viele von ihnen sind schon sehr unglücklich.“ Umso wichtiger ist es, ihnen das Gefühl zu geben, dass man sie nicht vergessen hat.