Yoga in Hagen Hagener Yoga-Studio nutzt Corona-Pause für Online-Ideen

Hagen. Die Corona-Pandemie macht kreativ: Für seine neue Website wird das Yoga-Studio „flowyoga.lifestyle“ ausgezeichnet.

Die Corona-Pandemie ist auch am Hagener Yoga-Studio „flowyoga.lifestyle“ nicht spurlos vorbeigegangen. Während des ersten und zweiten Lockdowns mussten die beiden Geschäftsführerinnen Claudia Simon und Simone Ackermann ihr Studio monatelang schließen. Aber die Pandemie hat auch neue Chancen eröffnet: Die zusätzliche Zeit haben die Inhaberinnen in eine neue Webseite gesteckt.

Freuen sich über die Auszeichnung für ihre neue Webseite: Geschäftsführerinnen Claudia Simon (links) und Simone Ackermann. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Unsere alte Seite war funktional, aber wir hatten den Wunsch nach etwas Schönerem“, sagt Simon. Und die Arbeit hat sich gelohnt: In der vergangenen Woche haben die südwestfälischen Industrie- und Handelskammern die Website www.flow-hagen.de im Rahmen der Verleihung des „Südwestfalenawards 2021“ in der Kategorie Design ausgezeichnet.

Unterstützung bei der Erstellung der neuen Webseite haben die beiden Inhaberinnen von Jessica Nitsche von der Hagener Agentur TSWE erhalten. Übersichtlichkeit und eine leichte Bedienung seien ihnen dabei wichtig gewesen. „Vor allem sollte die Webseite aber das Gefühl transportieren, dass die Leute dann auch vor Ort hier im Studio erleben“, erklärt Simon. „Das Gefühl, an einem Rückzugsort anzukommen, der eine gewisse Geborgenheit ausstrahlt.“

Auch über das Logo, das die Jury des Südwestfalenawards lobend hervorhob, haben sich die Geschäftsführerinnen einige Gedanken gemacht: Entschieden haben sie sich für den Kopf eines Elefanten. „Elefanten strahlen große Stabilität, aber gleichzeitig – wenn auch nicht körperlich – eine gewisse Leichtigkeit und Lebensfreude aus“, erläutert Simon ihre Wahl.

Entspannung für Jung und Alt

Obwohl zwischenzeitlich nur Online-Kurse möglich waren, hat das Studio in der Pandemie neue Kursteilnehmer dazugewonnen. „Zwischen wiederkehrenden Lockdowns und Homeschooling haben viele Leute eine stressige Zeit erlebt. Sie suchen jetzt etwas, das ihnen dabei hilft, runterzukommen“, weiß Ackermann. „Beim Yoga geht es ja nicht nur um die Bewegung, sondern auch um geistige Entspannung“, betont Yogalehrerin Ulla Möller. „Wenn man sich für Yoga entscheidet, dann entscheidet man sich dafür, sich weiterzuentwickeln – nicht nur körperlich, sondern auch im Geist.“

Yogalehrerin Ulla Möller unterstützt bei der Ausführung der Bewegungen. Sie ist schon seit der Eröffnung des Studios im September 2017 mit dabei. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Aus diesem Grund sei Yoga auch für Menschen jeden Alters geeignet. An den Kursen bei „flowyoga“ nehmen sowohl Kinder als auch Senioren jenseits der 80 teil. Beim „Family-Yoga“, das einmal im Monat sonntags angeboten wird, können Eltern oder andere Angehörige gemeinsam mit Kindern vorbeikommen. „Wir haben mittlerweile zehn Yoga-Lehrer bei uns, die ein vielfältiges Kursangebot bieten. Auch Meditationskurse sind dabei“, sagt Simon. Eine weitere Besonderheit: Im kommenden Jahr bietet das Studio eine Ausbildung zum Yogalehrer an. „So ein Ausbildungs-Angebot gibt es in Hagen bisher nicht.“

