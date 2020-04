Hagens ältester Mann wird 104 Jahre alt

Joachim Korsukewitz feiert am Montag, 13. April, seinen 104. Geburtstag. Damit ist er der älteste Mann Hagens.

Der gebürtige Magdeburger ist mit seiner Frau Marianne seit 75 Jahren verheiratet. „Und dabei war es keine Liebe auf den ersten Blick“, sagt der noch unglaublich rüstige Mann.

Aus Jugendfreundschaft wurde mehr

Er und Marianne (die gebürtige Berlinerin ist vor wenigen Tagen 95 Jahre alt geworden und ebenfalls ihrem Alter entsprechend noch beneidenswert fit) seien Jugendfreunde gewesen, „und irgendwann wurde es dann mehr.“ Das „mehr“ liegt mittlerweile ein dreiviertel Jahrhundert zurück, „Marianne war damals gerade 19“, lächelt Joachim Korsukewitz mit gerührtem Gesichtsausdruck. Er denkt gerne an früher zurück.

Am Ostermontag wird Joachim Korsukewitz zusammen mit seiner Gattin Marianne sein Wiegenfest aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Krise wohl alleine feiern, der Sohn lebt in Biedenkopf, die Tochter in der Schweiz. „Wir werden mit einem Gläschen Sekt anstoßen“, sagt die Gattin.

Joachim Korsukewitz war früher Geschäftsführer der Vorhaller Klinkerwerke, Ehefrau Marianne war viele Jahre als Grundschullehrerin beschäftigt. Was die Eheleute so viele Jahre verbunden hat? „Wir sind vor über 30 Jahren gemeinsam in den Hagener Bridge Club eingetreten“, erzählt Marianne Korsukewitz. Überhaupt hätten sie und ihr Mann immer viel Zeit gemeinsam verbracht,“und noch heute verstehen wir uns ohne Worte“.

Hunde wollten ständig vor die Tür

Ein Patentrezept für ein langes Leben hat Joachim Korsukewitz nicht auf Lager. Sport hat er nie getrieben, „nur Kopfsport. Und wir waren früher viel spazieren“, blickt er zurück und seine Frau ergänzt: „Wir hatten immer Hunde - Mittelschnauzer - und die wollten ständig vor die Tür.“

Das Ehepaar lebt seit 61 Jahren in Hagen, seit vielen Jahren in Emst, dort im Gemeindehaus der Erlöserkirche haben die beiden mit weiteren Club-Mitgliedern auch Bridge gespielt. Bis vor einem Jahr, nun spielen sie nur noch gemeinsam mit Freunden in ihrer Wohnung, „Altwerden ist nicht immer komisch“, sagt Marianne Korsukewitz mit ernster Stimme, „trotzdem sind wir dankbar dafür, gemeinsam so alt werden zu dürfen.“