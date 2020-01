Hagens Tollitäten messen sich beim Handball-Giganten-Gipfel

Freitagabend, 20.30 Uhr. Die Rundturnhalle Haspe ist hell erleuchtet. Es ist alles angerichtet, für ein Handballfest, wie es die Stadt in dieser Form wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Auf der Tribüne tummeln sich zahlreiche Zuschauer. Auf dem Feld laufen sich die zwei Mannschaften warm. Auf der Auswechselbank: eine Kiste Bier. Man könnte denken, es handle sich um ein ganz gewöhnliches Handball-Kreisligaspiel. Doch spätestens als Kölsche Karnevalsmusik aus den Boxen dröhnt, und Tanzgarden die Halle rocken, merkt jeder nur etwas handballaffine Zuschauer: Hier stimmt etwas nicht.

Infobox Für den guten Zweck Während des Spiels werden in der gesamten Halle Spenden gesammelt. Das Geld, über 1500 Euro sollen es später am Abend sein, kommt zum einen dem Entwicklungshilfe-Verein Madamfo Ghana der Hagenerin Bettina Landgrafe zugute. Ein anderer Teil des eingenommenen Geldes wird in ein Projekt investiert, das mit Bäumen die Ausdehnung der Sahara stoppen soll.

Fans sorgen für tolle Atmosphäre

Denn in der Hasper Rundturnhalle steht an diesem Abend keinesfalls ein einfaches Handball-Kreisligaspiel an. Viel mehr gibt es ein regelrechtes Duell der Giganten zu bestaunen - allerdings nicht im sportlichen, sondern im karnevalistischen Sinne: Der Hagener Karnevalsprinz Dennis I. trifft mit seiner Mixed-Auswahl auf die Mannschaft von Oberloßrock Andreas I. Ein Handballduell zwei Karnevalsschwergewichte: Das gab es in Hagen noch nie. Selbstbewusst und überraschend professionell laufen beide Mannschaften zum AC/DC-Klassiker „Hells Bells“ in die Halle ein. Auf der Tribüne brodelt es, aus der ganzen Stadt hat es die Karnevalisten nach Haspe gezogen. Unterstützt durch Megafone, Trommeln und Vuvuzelas entsteht von der ersten Minute an eine Atmosphäre, von der manche Hagener Handballklubs nur träumen können.

Die Hagener Karnevalisten-Gemeinde versammelt sich in den Fanblöcken der Hasper Rundturnhalle: Ein Handball-Duell der Tollitäten hat die Stadt auch noch nicht gesehen. Foto: Alex Talash

Auf dem Feld geht es währenddessen hoch, und zugleich lustig her. Karnevalsprinz Dennis I. wird gleich mehrmals mit einer Wasserpistole attackiert, und geht zu Boden. Der Schiedsrichter drückt beide Augen zu und lässt weiterlaufen. Der Bezirksbürgermeister für den Hagener Norden, Heinz-Dieter Kohaupt (mit der Weile schon über 60 Jahre alt, aber immerhin ein ehemaliger Landesliga-Handballer), gibt gut gelaunt sein Comeback für das Team Loßrock im Tor. Und auch Kinderprinz Septimus I. kommt an den Ball und verwandelt einen Sieben-Meter-Wurf sicher im unteren Toreck. Der Spaß, das wird schnell klar, steht an diesem Abend klar im Vordergrund, auch wenn gelegentlich sportliche Ambitionen aufblitzen.

Jetzt droht der Muskelkater

Am Ende eines mäßig sportlichen, aber definitiv lustigen Abends steht mit dem Ergebnis 27:27 ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Ausrichter Dennis I. zeigt sich nach dem Spiel zufrieden: „Es war super lustig. Ich denke alle sind auf ihre Kosten gekommen.“ Ein einziges Problem spricht der Karnevalsprinz dann allerdings doch noch an: „Ich glaube, der ein oder andere wird sich morgen wegen Muskelkaters nicht mehr bewegen können,“ sagt er und blickt schmunzelnd in die Richtung von Bezirksbürgermeister Kohaupt. „Bis Aschermittwoch geht es aber bestimmt allen Beteiligten wieder gut!“