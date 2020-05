Hochleistung in den Amtsstuben

WP-Kommentator Jens Stubbe zieht den Hut vor all den eifrigen Verantwortlichen, die in diesen Corona-Zeiten mit Bedacht die Krise managen.

Es ist hektisch geworden am Ende der Woche in dieser unserer Stadt. Was damit zu tun hat, dass die Landesregierungen holterdiepolter ein ganzes Konvolut von Lockerungen in der Corona-Krise auf den Weg gebracht hat und die Kommunen nun vor Ort sehen können, wie sie all das, was von Machtkämpfen getriebene Ministerpräsidenten auf den Weg gebracht haben, vor Ort klein arbeiten.

Nun neigt der gemeine Bürger ja gerne einmal dazu, auf Menschen, die im Dienste von Staat und Gemeinden unterwegs sind, mit großer Skepsis zu blicken. Der deutsche Beamte gilt gemeinhin als Faultier. Und all jene, die in Nachbar-Stuben als Angestellte im öffentlichen Dienste tätig sind, werden in Sippenhaft genommen.

Querschnitt der Gesellschaft

All das ist freilich völliger Quatsch. Denn: In Verwaltung, Schulen, Jugendzentren (oder wo auch immer) arbeitet ein bunter Querschnitt unsere Gesellschaft. Viele haben Bock auf ihren Job, viele sind richtig motiviert, viele gehen jeden Morgen gerne in ihre Büros oder wohin auch immer.

In Tagen wie diesen wird es nun höchste Zeit, auch all diese Menschen einmal öffentlich zu streicheln. Was wir hiermit gerne tun. Denn auch sie stehen angesichts sich täglich ändernder Rahmenbedingungen, die sie von oben diktiert bekommen, vor immensen Herausforderungen. In Krisenstäben, in den Büros der Verwaltung, auf Spielplätzen, in Schulen und bald in Kindertagesstätten.

Danke für das, was ihr in diesen Tagen leistet. Das ist großartig. In vielerlei Hinsicht.