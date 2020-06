Hoffen auf Realisierung des Freizeitreviers Hengstey

Es ist ja schon schön am Hengsteysee­. Und es soll noch schöner werden in den nächsten Jahren. Die Hagener sollen einmal abseits des Rundwegs durch die Natur flanieren können. Tiere sollen­ hier ein neues Zuhause finden­.

Das Wörtchen soll taucht häufig auf in diesem ersten Absatz. Was einen Verdacht nahelegt: Die Pläne­ der Stadt sind in Gefahr. Das ist auch so, seit eine Tochter der Deutschen Bahn angekündigt hat, dass auf jenem Gelände, auf dem sich einst ein Güterbahnhof befand, nun ein dringend benötigtes Umspannwerk gebaut werden soll. Herausgekommen ist diese ernüchternde­ Nachricht bei Verkaufsverhandlungen des Regionalverbandes Ruhr, der für die Stadt das Areal erwerben will, mit dem Bundeseisenbahnvermögen.

Seither müht sich die Stadt, der DB Energie GmbH ein Alternativgrundstück schmackhaft zu machen.

Fläche an Dortmunder Straße im Visier

Eine Fläche an der Dortmunder Straße sollte es sein, was nicht zuletzt aufgrund der Dimensionen des Baukörpers auf Widerstand von Naturschützern stieß.

Die können sich jetzt erst einmal beruhigen. Denn: Das avisierte Grundstück will die Bahntochter nicht. Es gibt Probleme mit der Tragfähigkeit – so haben Untersuchungen ergeben.

Die Zeit drängt. Kurzfristig sollen jetzt andere Alternativen her, damit das Freizeitrevier Hengstey doch noch Wirklichkeit werden kann.

Immerhin: Es gibt Hoffnung. Die Bahn hat durchaus Verständnis für die Pläne der Stadt und ist gewillt, weitere Flächen in Augenschein zu nehmen. Noch scheint nicht alle Hoffnung verloren.