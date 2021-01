Hohenlimburg: Blumenhändlerin seit 25 Jahren im Bezirk aktiv

Blumenhandel Schilken in Elsey feiert 25. Jubiläum: Das Team besteht aus (von links nach rechts) Pia Cebulla, Ulla Macekas, Emma Brilon, Anke Strippling und Margret Rothe.

Elsey. Seit 25 Jahren betreibt Floristin Ulla Macekas einen Blumenladen in Elsey. Mit dieser Zeit verbindet sie viele emotionale Erinnerungen

Seit einem Vierteljahrhundert verkauft Ulla Macekas in der Wiedenhofstraße Blumen. Wenn die 59-jährige von ihren Erlebnissen erzählt, erlebt man eine Frau, die ihr Beruf erfüllt. Warum es sie von ihrer Heimatstadt Münster nach Hohenlimburg zog, wie sie und ihre Mitarbeiterinnen einen Bräutigam vor der Ohnmacht mit Bachblütentropfen bewahrten und warum es wichtig ist, eine schöne Branche wie diese auch kritisch zu betrachten.

Neuanfang im Blumenladen

Als Ulla Macekas am 1.1.1996 die Blumenhandlung Schilken vom ehemaligen Inhaber Heinz Schilken übernahm, führte ihr Mann, Klaus-Dieter Macekas, bereits seit acht Jahren den dazugehörigen Garten- und Friedhofsbaubetrieb. Durch den Pächter des Ladenlokals - der Cousin ihrer Schwiegermutter - erfuhr die gelernte Floristin, dass die Blumenhandlung zur Vermietung frei wurde: „Da hab ich gedacht: das könnte ich mir vorstellen und habe einfach neu angefangen“, so die 59-jährige. Dass ihren Mann und sie der Berufszweig verbindet, ist reiner Zufall. Vor über dreißig Jahren lernten die beiden sich in ihrer Heimatstadt, Münster, kennen und zogen später mit ihrer gemeinsamen Tochter zunächst nach Fulda, darauf folgte der Umzug nach Hohenlimburg und die Übernahme des Betriebs. Seit zehn Jahren firmieren der Gärtnermeister und die Floristin nun unter dem Namen „Schilken Floristik und Gartenbau e.Kfr.“.

Engagierter Ausbildungsbetrieb

Angefangen haben die beiden mit zwei Auszubildenden, seitdem bilden sie kontinuierlich aus. „Da ist mein Mann die treibende Kraft“, so Ulla Macekas, „und er besteht darauf, dass wir das tun. Für ihn war es immer wichtig, jungen Menschen einen Start ins Berufsleben zu ermöglichen und ihnen die Chance zu bieten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln.“ Auch, wenn der Start der Ausbildung oft holprig ist, beginnt für die Floristin nach der Zwischenprüfung der meisten Azubis ein bedeutender Schritt: „Ab da erkennt man, dass die jungen Menschen anfangen, sehr selbstständig zu arbeiten, eigene Ideen zu überlegen und sich persönlich stark weiterzuentwickeln. Das zu sehen, macht uns – und hoffentlich auch ihnen - große Freude.“

Mehr junge Kundschaft als früher

Blickt Ulla Macekas auf die vergangenen 25 Jahre zurück, hat sich einiges in der Branche und im Kaufverhalten verändert: „Als wir angefangen haben, waren es tendenziell eher ältere Menschen, die Blumen gekauft haben. Heute sind es prozentual gesehen mehr jüngere Menschen, die zu uns kommen. Das ist ein interessanter Wandel, an dem ich merke, dass mein persönliches Alter nichts über das Alter meiner Kundinnen und Kunden aussagt.“

Warum sich das gewandelt hat, kann sich die 59-jährige nicht sicher erklären, eine Vermutung hat sie aber: „Es ist so, dass viele junge Menschen im Internet Ideen und Inspirationen finden und im Anschluss zu uns kommen und uns fragen, ob wir das für sie ermöglichen können. Das ist für uns eine super Möglichkeit, das Internet als Chance und nicht als Negativaspekt zu sehen.“ Denn auf Instagram ist die Blumenhandlung Schilken ebenfalls aktiv, um dort abzubilden, was im Laden aktuell verfügbar ist oder welche neuen Dekoideen es gibt.

"Blumenkiosk" im Lockdown

Im "Lockdown" heißt es aktuell für die Blumenhändlerin, vorsichtig wirtschaftlich zu agieren und etwa auf den Einkauf in Holland für den Laden zu verzichten. Zudem bietet Schilken einen „Blumenkiosk“ an. Sprich: einen Bestell- und Abholservice, bei dem die Kundschaft sich die Ware im Schaufenster ansehen kann.

Brautpaare bleiben in Erinnerung

Doch es sind nicht nur die Veränderungen, auf die Ulla Macekas zurückblickt, es sich auch emotionale Erinnerungen, die sie bis heute nicht vergessen hat. „In erster Linien sind das schöne und lustige Momente, zum Beispiel einen alten Mercedes von Willy Brandt für eine Hochzeit zu schmücken oder kleine italienische Autos zu dekorieren“, erzählt sie, „ganz besondere Momente sind auch immer, wenn Braut oder Bräutigam zu uns kommen, um den Brautstrauß oder das Anstecksträußchen abzuholen. Ein Bräutigam ist dabei einmal vor Nervosität fast in Ohnmacht gekippt, sodass wir ihn mit Bachblütentropfen beruhigt haben.“

Eingespieltes Team von Mitarbeiterinnen

Dabei sind es nicht nur die Momente mit Kundinnen und Kunden, die sie prägen, es sind auch die mit ihren Mitarbeiterinnen. Nachdem die Floristin vor knapp drei Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte, arbeitete ihre damalige Mitarbeiterin Margret Rothe noch über ein Jahr weiter, obwohl sie bereits in Rente konnte, nur, um ihrer Chefin den Weg zu erleichtern. „Bis heute bin ich ihr dafür dankbar.“

Viel Lob auch für ihre drei Mitarbeiterinnen Anke Strippling, die seit 22 Jahren mit Ulla Macekas arbeitet, ihre neue Kollegin Pia Cebulla sowie die Auszubildende Emma Brilon. Die Floristin ist ihnen nicht nur dankbar, sie weiß ihre Arbeit mehr als zu schätzen: „Ich mag meinen Job noch immer – auch nach so vielen Jahren – und dafür sind auch meine Mitarbeiterinnen verantwortlich. Ohne sie würde das nicht funktionieren.“

Mitarbeiterin Anke Strippling sieht das nicht anders: „Wir sind zusammengewachsen, haben immer zusammengehalten und haben eine Vertrautheit wie ein altes Ehepaar. Wir sagen immer: der eine denkt es, der andere spricht es aus.“

Zuletzt viel Blumenschmuck für Beerdigungen

Aber es sind nicht nur schöne Erinnerungen, an die die gebürtige Münsteranerin zurückdenkt, es sind auch viele traurige – Beerdigungen, Trauerfeiern oder Angehörige und Kundinnen und Kunden, die sie lange begleitet haben und später selbst verstorben sind. Aktuell ist das besonders bedrückend - die letzten Beerdigungen der Floristin waren alle von Corona-Erkrankten.

Kritik an fehlender Nachhaltigkeit

Doch neben traurigen Erinnerungen, ist es auch Kritik, die Macekas äußerte. Es sei wichtig, auch bei Blumen und Pflanzen auf Nachhaltigkeit zu achten: „Das mag für viele Menschen komisch klingen, aber Sie können nicht zu jeder Jahreszeit Blumen kaufen und erwarten, dass sie blühen, wie sie es sich vorstellen. Sie gehen dann kaputt und kommen direkt in den Müll. Es ist wichtig, saisonal zu kaufen und sich genau anzugucken: brauche ich im Februar wirklich eine Hortensie?“ Das Problem sei, dass jede Pflanze Wasser und Energie in ihrem Wachstum braucht und damit auch verbraucht. "Ich finde es fragwürdig, wenn ein Discounter das ganze Jahr über diverse Blumen anbietet, ohne, dass die ihre Blütezeit haben. Das kann nicht richtig sein.“ Sie hoffe, dass sich diese Mentalität künftig ändere und "vielleicht besonders die jungen Menschen durch Nachdenken für Nachhaltigkeit sensibilisieren können.“

Jubiläumsfeier im nächsten Jahr

Für das 25-jährige Jubiläum hat die Floristin eigentlich einen Tag der offenen Tür für ihre Kundinnen und Kunden geplant. Der soll nun aber unter dem Motto „25+1“ im nächsten Jahr stattfinden.