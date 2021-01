Hohenlimburg: "Glam-Rocker" feiern Album-Release im Werkhof

Die Band "John Diva and The Rockets of Love" bei ihrem Auftritt in der Hagener Stadthalle im Jahr 2019. Im Werkhof präsentierten sie nun ihr neues Album "American Amadeus" per Online-Livestream.

Hohenlimburg Die Band "John Diva & The Rockets Of Love" hat im Werkhof Kulturzentrum ihr neues Album vorgestellt - per Online-Livestream

Mitten im Corona-Lockdown donnern E-Gitarre und Schlagzeug im Werkhof Kulturzentrum: Die selbsternannten „Glam-Rocker“ der Band "John Diva & The Rockets Of Love" nutzten die Kulisse in der Katakombe, um ihr neues Album „American Amadeus“ vorzustellen. Donnernder Hard Rock im Stile der Achtziger, gespielt ohne Publikum, aber vor mehreren Kameras: Denn ein professionelles Videoteam filmte die Präsentation des neuen Albums und übertrug den Auftritt per Internet zu den zugeschalteten Fans vor heimischen Bildschirmen.

Keine Werbung im Vorfeld

Angesichts der Corona-Situation hatte das Live-Event unter strengen Hygiene-Maßnahmen stattgefunden. So hatten sich die Beteiligten der Band im Vorfeld auf Corona testen lassen, nur eine kleine Crew war beteiligt und unterm Strich dauerte die Show nicht länger als eine Stunde. Bis kurz vor Beginn war das Event zudem nur eingefleischten John-Diva-Fans bekannt. Auf Facebook warb der Werkhof erst wenige Minuten vor dem Start für den Livestream. „Wir wollten damit verhindern, dass sich Fans der Band spontan vor dem Werkhof versammeln“, so Norbert Höhne vom Werkhof-Team.

Dennoch war die Online-Show für den Werkhof und die Band ein Erfolg: Die Band „John Diva“ konnte ihre Fans so auf ihr neues Profil auf „getnext."aufmerksam machen, von wo der Auftritt übertragen wurde. Eine Internetplattform, die Künstler mit ihren Fans vernetzt - und exklusive Fan-Abos anbietet. Die Kosten: im Fall von „John Diva“ zwischen 5 Euro und 100 Euro pro Monat. Dafür bekommen "Diva"-Fans den Zugang zu exklusiven Inhalten der Band - von Interviews und Videoclips „hinter-den-Kulissen“ bis zu persönlichen Autogrammkarten und Videonachrichten. Auch exklusives Merchandise wie signierte Drumsticks von Schlagzeuger Tim Husung wird über die Internetplattform verkauft. Gerade in Corona-Zeiten für die Musiker ein Weg, um Einnahmen zu generieren.

Willkommene Abwechslung für den Werkhof

Für den Werkhof war die Online-Show eine willkommene Abwechslung im notwendigen, aber drögen Corona-Stillstand. „Es war super, dass hier mal wieder ein bisschen was los war“, sagt Norbert Höhne. Seit mehr als zwei Monaten hatte kein Konzert mehr im Werkhof stattgefunden. Die Alternative per Online-Übertragung war daher allzu willkommen. Abgesehen von ein paar technischen Problemen lief die Übertragung weitestgehend ordentlich, so Höhne. Eine Wiederholung sei vorerst jedoch nicht geplant. „Wir hoffen vielmehr, dass wir bald wieder mit Konzerten vor Live-Publikum loslegen können.“

Plakat-Aktion am Werkhof

, darauf machen sie mit einer kleinen Plakat-Aktion am Kulturzentrum aufmerksam: Mehrere farbige Plakate ohne Aufdruck kleben an den Fenstern, als Sinnbild für die fehlenden Konzerte und Auftritte. Der Livestream von John Diva war dabei auch ein Vorgeschmack, wo die Reise für die Kulturmacher aus Hohenlimburg hingehen könnte. So ist Höhne sicher, dass es für die Zeit nach Corona immer wichtiger wird, aus dem Werkhof Konzertmitschnitte und Clips für das Internet zu produzieren. „Wir müssen es machen, um die Leute langfristig wieder für Live-Shows bei uns vor Ort zu begeistern.“

Nächster Programmpunkt ungewiss

Wann im Kulturzentrum an der Herrenstraße wieder das erste Konzert mit Publikum stattfindet, ist derweil noch unklar. Ursprünglich hatte sich für den Februar die "Lennebrothers Band" angekündigt, um mit „Rockabilly“-Sound die Zeit nach dem Lockdown einzuläuten. Doch das Konzert wurde abgesagt: zu unsicher. „Es bringt nichts, wenn wir jetzt schon die ersten Veranstaltungen bewerben“, so Höhne. Der neue Termin für dieses Konzert: Anfang Mai.

Video vom Album-Release

Der Online-Livestream von John Diva and the Rockets of Love war nach dem Auftritt noch einen Tag online kostenlos zu sehen. Demnächst soll das Video kostenpflichtig auf dem "getnext"-Profil der Band zu sehen sein.