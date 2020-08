Hohenlimburg: Kradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Hohenlimburg. Ein Autofahrer hat am frühen Montagmorgen beim Abbiegen eine Kradfahrerin übersehen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 10. August, in Hohenlimburg wurde eine 58-jährige Frau schwer verletzt. Die Hagenerin befuhr gegen 5.40 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad die Elseyer Straße. An der Kreuzung Alemannenweg wurde sie von einem 49-jährigen Mazdafahrer übersehen, der von der Elseyer Straße aus nach links in den Alemannenweg abbiegen wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 59-Jährige schwer verletzt wurde. Sie musste notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Kleinkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen