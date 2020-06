Hohenlimburg: Marktplatz hat neuen Mini-Spielplatz

Zwei Spielgeräte auf dem Neuen Markt in Hohenlimburg sollen Kinder zum Balancieren und Klettern einladen. Mit dem Aufbau endet eine lange Suche

Hohenlimburg. Zwei Spielgeräte zieren neuerdings den Neuen Markt in der Hohenlimburger Innenstadt. Sie heißen „Irrgarten“ und „Flova tria“ und sollen Kinder zum Balancieren, Klettern und Sitzen einladen. Mit dem Aufbau endet die Suche nach einer Ersatzfläche für mehrere Spielgeräte, die 2014 am Brucker Platz abgebaut wurden, um Platz für Parkplätze zu schaffen.

Ende 2019 hatte die Bezirksvertretung Hohenlimburg für einen Vorschlag der Verwaltung gestimmt, wonach das Geschicklichkeitsspiel „Irrgarten“ und das Schwinggerät „Flova tria“ im Bereich der Lohmannstraße 8 aufgebaut werden sollen. Die bestimmte Fläche Pläne sorgte bei ansässigen Gastronomen für Kritik. So werde damit etwa der Vorplatz eines leerstehenden Ladenlokals verbaut.

Ihre Meinung

Was halten Sie von den neuen Spielgeräten in der Hohenlimburger Innenstadt? Aufbau ohne Nutzen oder sinnvoll, um den Markt familienfreundlich zu machen? Schreiben Sie uns hierzu Ihre Meinung per Email an hohenlimburg@wp.de.

Eine Auswahl an Meinungen wollen wir in der Printausgabe der Westfalenpost Hagen veröffentlichen.