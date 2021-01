Hohenlimburg: Müll-Problem an Oeger Brücke - HEB reagiert

Oege Der Fußweg entlang der Lenne-Brücke in Oege vermüllt. Das Problem ist bekannt - und der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) reagiert

Der Fußweg entlang der Bahnlinie Hagen – Siegen über die Lenne-Brücke, exakt zwischen der Unteren Isenbergstraße / Lenneuferstraße und dem Bahnübergang Grote, präsentiert sich nach dem Jahreswechsel in einem wahrlich unwürdigen Zustand: Dosen, Becher, Papier, gebrauchte Windeln und Plastiktüten – die gesamte Bandbreite jenes Unrats, der nicht auf einen Gehweg sondern in einen Abfallbehälter gehört, ist dort zu finden. Auf beiden Seiten jenes stabilen Zaunes, der die stark befahrene Bahnlinie vom Fußweg abgrenzt. So wird dieser Weg, den Oeger Bürger auf ihrem Fußmarsch zur Innenstadt häufig nutzen, zu einem großen Ärgernis. Offenkundig, so der Einruck, fühlt sich niemand verpflichtet, hier Ordnung zu halten, und jenen Müll zu beseitigen, den Umweltfrevler gedankenlos zu Boden werfen.

Zaun zu Bahngleisen aufgebrochen

Doch es ist nicht nur der Müll, der für Ärger sorgt. Aktuell haben jene Fußgänger, die in Höhe des Aufeinandertreffens von Lenneuferstraße und Unterer Isenbergstraße viele Jahre die Bahngleise illegal überquert haben, um die Abkürzung in Richtung Hohenlimburger Bahnhof und somit zur Innenstadt zu nutzen, den Zaun aufgebogen und sich eine Durchschlupfmöglichkeit geschaffen.

Nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung hatte die Deutsche Bahn vor mehr als zwei Jahren den stabilen Zaun erstellt. Denn zuvor hatten Anwohner immer wieder darauf hingewiesen, dass in erster Linie Jugendliche die Gleise überqueren und dabei lebensgefährliche Situationen heraufbeschwören. Immer wieder hatten deshalb Lok-Führer Warnsignale geben müssen, um die Gleisüberquerer auf den nahenden Zug aufmerksam zu machen. Letztlich hatte die Bahn folgerichtig gehandelt.

Müll-Problematik bekannt

Nach einem Hinweis dieser Redaktion zur aktuellen Situation erklärte ein Bahnsprecher, dass er den Kollegen des DB-Netz-Bezirks bereits über die Müll- und die Zaunproblematik informiert habe. Dieser habe kurzfristig mitgeteilt, dass man sich um die Reparatur des Zauns und auch um die Müllbeseitigung kümmern werde. Vorausgesetzt, der Fußweg falle in den Aufgabenbereich der Bahn.

Der Bahnsprecher machte im Gespräch mit dieser Zeitung auch deutlich, dass die Mitarbeiter des Unternehmens nicht jeden Straßenzug oder jeden Fußweg in NRW im Blick haben und die Deutsche Bahn deshalb auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sei, um reagieren zu können.

Entsorgungsbetrieb reagiert sofort

Und auch der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) antwortete auf Anfrage dieser Zeitung sofort. „Es handelt sich bei dem Weg, sowie bei dem Gelände hinter dem Zaun, um Flächen, für die eigentlich die Deutsche Bahn zuständig ist. Weil wir uns als Entsorgungsbetrieb natürlich der Stadtsauberkeit verpflichtet fühlen, werden wir uns im Rahmen unserer Kapazitäten, Stichwort Winterdienst, um die Verunreinigung kümmern und diese entfernen.“ Gesagt - getan. Die Mitarbeiter des Hagener Entsorgungsbetriebes hielten Wort und beseitigten kurz nach der Anfrage den Müll. Die Fußgänger von und in Richtung Oege werden es ihnen danken.