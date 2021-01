Hohenlimburg: Öl in der Lenne beschäftigt die Behörden

Mehrere Ölsperren liegen in Hohenlimburg seit dem 5. Januar in der Lenne, wie hier am Wildwasserpark. Grünes Licht für den Abbau gibt es noch nicht.

Hohenlimburg/Herdecke Die Ölsperren bleiben vorerst in der Lenne. Vor dem Abbau wolle man ausschließen, dass sich noch Öl im Gewässer befindet, so die Stadt.

Der Ölfilm auf der Lenne beschäftigt weiter die Behörden. Wie die Stadt Hagen auf Anfrage am Freitag mitteilte, bleiben die eingesetzten Ölsperren zwischen Lennetal und Wildwasserpark vorerst bestehen. Man wolle ausschließen, dass sich noch Öl in dem Gewässer befindet, bevor die Sperren abgebaut werden. Bisher wurde kein neues Öl im Flusslauf gefunden.

Experten untersuchen Nahmerbach

Derweil läuft die Suche nach der Quelle. Dazu werden Proben des Öls untersucht, um die genaue Zusammensetzung zu ermitteln. Ursprünglich stammt der Schmierstoff aus dem Nahmerbach. Wie und wo das Öl in den Bach gelangte, das sollen Fachexperten der Unteren Wasserbehörde und vom Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) in den nächsten Tagen prüfen.

Kleine Menge im Hengsteysee gefunden

Am Dienstag hatten Anwohner in Hohenlimburg den Schmierstoff im Wasser entdeckt. Darauf baute die Feuerwehr flussabwärts mehrere Ölsperren im Fluss auf. Durch die Maßnahme wurde das Öl gestoppt. Eine kleine Menge, laut Stadt Hagen „etwa eine halbe Tasse“, war zuvor jedoch bis an das Wehr am Schiffswinkel im Hengsteysee gelangt. Nach dem Öl-Fund hat das Pumpspeicherkraftwerk am See sicherheitshalber kein Wasser mehr abgepumpt. Das Öl im Hengsteysee sei am Donnerstag dann restlos von einer Fachfirma entfernt worden. Auch das Pumpspeicherkraftwerk läuft wieder im Normalbetrieb. Ökologische Schäden seien im See nicht entstanden, so die Stadt Hagen.

Angler entdecken tote Fische - Ruhrverband entwarnt

Entwarnung gab es am Freitag auch vom Ruhrverband, nachdem Angler einige tote Fische am Stausee entdeckt hatten. Auf Anfrage der Redaktion in Herdecke teilte eine Sprecherin des Ruhrverbandes mit, dass bei den Kontrollen nichts Außergewöhnliches entdeckt wurde. Dass vereinzelt Fische aus unterschiedlichen Gründen sterben, sei immer möglich. Der Ruhrverband habe die Situation aber weiter im Blick.​