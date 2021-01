Hohenlimburg: Öl in der Lenne - Feuerwehr zieht Sperren

Am Dienstag haben Anwohner massive Ölverschmutzungen in der Lenne festgestellt. Die Feuerwehr zog flussabwärts mehrere Ölsperren wie hier kurz vor dem Wildwasserpark an der Stennertbrücke.

Hohenlimburg Am Dienstag bemerkten Anwohner erhebliche Ölverschmutzungen in der Lenne. Die Feuerwehr rückte mit Einsatzkräften an und zog Ölsperren

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Dienstag an der Lenne im Einsatz: Gegen 14.30 Uhr hatten Anwohner auf Höhe der Lenneuferstraße 51 massive Verschmutzungen durch Öl im Fluss gemeldet. Laut Leitstelle der Feuerwehr Hagen kam das Öl aus dem Nahmerbach und floss von dort weiter in die Lenne. Darauf rückten flussabwärts an die Lenne knapp 17 Einsatzfahrzeuge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr aus, um den Ölfilm abzufangen.

Ölsperren im Fluss

Auf Höhe des Hohenlimburger Rathauses wurde eine Ölsperre durch den Fluss gezogen, der dort knapp 50 Meter breit ist. Auf der ganzen Flussbreite kam der Ölfilm auch an der Sperre an. Weitere Ölsperren wurden mehrere Kilometer flussabwärts in Höhe der Spannstiftstraße sowie in Höhe der Firma Premium Pulp & Paper in Hagen-Kabel errichtet. An der Ölsperre in Kabel wurde kein Öl mehr im Fluss nachgewiesen.

Verursacher noch unklar

Der Einsatz vor Ort dauerte bis in den späten Nachmittag. Die Ermittlungen, woher das Öl stammt, sind angelaufen. Die Quelle ist noch unklar.