Anfang Januar hatten Anwohner einen Ölfilm in der Lenne in Hohenlimburg gemeldet. Danach baute die Feuerwehr mehrere Ölsperren im Fluss auf, wie hier am Wildwasserpark. Dieses Bild von Mitte Januar zeigt deutlich den Schmierstoff im Gewässer

Verschmutzung Hohenlimburg: Öl in der Lenne - Quellensuche dauert an

Hohenlimburg Die Ölsperrenin der Lenne könnten noch mehrere Wochen bleiben. Aktuell wartet das Umweltamt auf die Ergebnisse der Wasserprobe

Die Ölsperren in der Lenne bleiben noch länger bestehen. Wie die Stadt Hagen auf Anfrage mitteilte, sollen die Sperren erst entfernt werden, sobald die genaue Ursache für den Ölfilm gefunden wurde. Dies könne mehrere Wochen dauern.

Am 5. Januar hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr insgesamt drei Ölsperren durch die Lenne in Hohenlimburg gezogen, nachdem Anwohner in der Nahmer einen Ölfilm auf dem Gewässer gemeldet hatten. Kleine Mengen des Öls waren zuvor bis in den Hengsteysee gelangt. Die Sperren verhinderten laut Stadt den weiteren Ölfluss im Gewässer. Neues Öl habe man seither nicht mehr in die Lenne nachgewiesen.

Wasserproben werden untersucht

Vergangene Woche folgte ein Ortstermin von Unterer Wasserbehörde und dem Wirtschaftsbetrieb Hagen am Nahmerbach. Von dort soll das Öl in die Lenne geflossen sein. Wo genau sich die Quelle befindet, dazu konnten laut Stadt noch keine Erkenntnisse gewonnen werden. "Das Umweltamt wartet jetzt auf die Ergebnisse der Probenanalyse. Das kann noch bis zu zwei Wochen dauern, weil die beauftragten Labore aktuell voll ausgelastet sind."