Nachdem Anwohner in Hohenlimburg Anfang Januar einen Ölfilm auf der Lenne entdeckt haben, zog die Feuerwehr mehrere Ölsperren durch das Gewässer, wie hier an der Spannstiftstraße.

Verschmutzung Hohenlimburg: Öl in der Lenne - Schrottdiebe in Verdacht

Hohenlimburg Laut Stadt Hagen könnten Schrottdiebe für den Ölfilm in der Lenne verantwortlich sein. Doch die genaue Ermittlung sorgt für Probleme.

Bei der Suche nach dem Verursacher des Ölfilms in der Lenne tappen die Behörden weitgehend im Dunkeln. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte die Stadt, dass die Ursachenforschung zwar soweit abgeschlossen sei. Jedoch habe diese kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Auch die Begehung des überbauten Nahmer Baches brachte keine weiteren Erkenntnisse. Eine Probe des Öls in der Lenne auf Höhe der Kanustrecke ergab, dass dieses Öl ähnlich sei zu dem Schmierstoff aus einem Transformator. "Da es aber ein relativ unauffälliges Öl ist, kann man keine eindeutigen und gerichtsfesten Rückschlüsse ziehen", so Stadtsprecher Michael Kaub.

Vermutlich Öl an altem Kondensator abgelassen

"Es besteht der Verdacht, dass Schrottdiebe in einem sehr verstecktem Raum an einem alten Kondensator Öl abgelassen haben und dieses in einen offenen Schacht zur Nahmer, der sich in dem gleichen Raum befindet, gekippt haben." Dies lasse sich jedoch nicht beweisen." In dem Fall sei die Kriminalpolizei eingeschaltet und habe vor Ort zurückgelassenes Werkzeug sichergestellt.

Ölsperren durch die Lenne gezogen

Am 5. Januar hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr insgesamt drei Ölsperren durch die Lenne in Hohenlimburg gezogen, nachdem Anwohner in der Nahmer einen Ölfilm auf dem Gewässer gemeldet hatten. Kleine Mengen des Öls waren zuvor bis in den Hengsteysee gelangt. Die Sperren verhinderten laut Stadt den weiteren Ölfluss im Gewässer. Neues Öl habe man danach nicht mehr in der Lenne nachgewiesen. Vergangenen Woche gab das Umweltamt daher grünes Licht für den Abbau der Ölsperren. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Oege und Löschgruppe Nahmer haben am Samstag die Ölsperre nahe des Kanustrecke abgebaut.