Hohenlimburg: Pfadfinder wollen Weihnachtsbäume abholen

Alljährlich sammeln sich die ausgedienten Tannenbäume wie hier auf dem Hof der Kompostierungsanlage Donnerkuhle an. Einen Abholservice in Hohenlimburg bieten zudem die Pfadfinder des VCP Rubin Löwe an.

Hohenlimburg Die Pfadfinder des VCP Rubin Löwe bieten an, ausgediente Tannenbäume aus Privathäusern in Hohenlimburg abzuholen. Abgabe auch beim HEB

Wer in Hohenlimburg seinen ausgedienten Weihnachtsbaum entsorgen möchte, der kann neben dem Angebot der Entsorgungsbetriebe auch die Pfadfinder ansteuern: Der VCP Rubin Löwe bietet an, Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten abzuholen und zu entsorgen.

Abholaktion am 9. und 30. Januar 2021

Jeweils am 9. und 30. Januar werden die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des VCP dafür in Hohenlimburg unterwegs sein. Diesen Tannenbaum-Abholservice hatte der VCP Rubin Löwe vergangenes Jahr erstmals angeboten - und stieß prompt auf große Nachfrage. „In diesem Jahr werden wir besonders auf Corona-Schutzmaßnahmen achten und die Bäume nur mit Maske und Abstand abholen“, sagt Hiltrud Steinhofer-Haurand, VCP Rubin Löwe. Sie bittet daher, möglichst die abgeschmückten Bäume bereits vor den Haustüren zu platzieren oder in den Wohnungen den notwendigen Abstand zu ermöglichen. Das Abholen ist kostenlos, über eine Spende für die Jugendarbeit ist der VCP Rubin Löwe aber dankbar. Wer seinen Weihnachtsbaum gerne von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern des VCP abgeholt haben möchte, der wird gebeten, sich vorher anzumelden per Email an vcp-weihnachtsbaumaktion.de oder telefonisch unter 0157 7963 6236.

Abgabe auch bei Entsorgungsbetrieben

Neben dem Service der VCP-Pfadfinder gibt es weiter auch die Möglichkeit, die ausgedienten und abgeschmückten Nadelhölzer kostenlos beim Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) abzugeben. Zur Entsorgung bietet der HEB zwei Möglichkeiten: Entweder können die Bäume bis Mittwoch, 6. Januar 2021, auf allen offenen Schulhöfen im Hagener Stadtgebiet abgelegt werden oder bis Ende Januar an einer der vier offiziellen Abgabestellen. Zwei davon befinden sich in Hohenlimburg: Im Wertstoffhof, Obernahmer Straße 10, sowie in der Kompostierungsanlage in der Donnerkuhle, Hohenlimburger Straße 75. Wichtig: Die Weihnachtsbäume müssen frei von Schmuck und Lametta sein und sollten nicht kleingeschnitten oder in Säcke verpackt werden.