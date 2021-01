Hohenlimburg: Polizeianwärter gibt Joints an Minderjährige

Hohenlimburg Ein Polizeianwärter aus Hohenlimburg hat Joints und eine Ecstasy-Pille an zwei Minderjährige weitergegeben. Der Fall kam vor Gericht

„Ich habe mir nichts Schöneres vorstellen können, als Polizist zu sein.“ Für den sympathischen Hohenlimburger (22) mit dem gepflegten Kurzhaarschnitt war dieser Wunsch bereits zum Greifen nahe. Doch dann versagte der Polizeianwärter im zweiten Ausbildungsjahr kläglich: Vier Joints und eine Ecstasy-Pille kosteten ihm den Traumjob.

Betäubungsmittel an Minderjährige

Am Dienstagmorgen saß der junge Mann im Schöffengericht auf der Anklagebank: Abgabe und Verkauf von Betäubungsmitteln an Minderjährige, lautete der Vorwurf. Dabei ging es um vier Vorfälle aus dem Monat April vergangenen Jahres – zu diesem Zeitpunkt arbeitete er noch im Polizeipräsidium an der Hoheleye. Heute steht er, als Teilzeit-Jobber, vor dem Scherbenhaufen seiner beruflichen Karriere: „Mein Plan B war Lehrer, das werde ich jetzt wohl auch vergessen können.“ Die Stimmung ist gedrückt und die Stimme versagt.

Beim Spaziergang kennengelernt

Begonnen hatte das Dilemma im Nimmertal. Dort hatte der Polizeianwärter Anfang April bei Spaziergängen zwei junge Mädchen (beide 15 Jahre alt) kennen gelernt, die ihm auf Skatboards entgegenkamen. Schnell entstand ein Gespräch, spontan verabredete man sich für den nächsten Tag, traf sich wieder und schon entwickelte sich daraus eine Freundschaft: „Es war sehr schön, mit den beiden spontan mal rausgehen zu können“, so der Angeklagte. „wir waren sehr verbunden durch Musik, die wir hörten, und über gemeinsame Lieblingskünstler.“

Kontakt zu Cannabis und Ecstasy ermöglicht

Doch dann kamen Alkohol und Haschischzigaretten ins Spiel: „Ich habe aber keine Überzeugungsarbeit geleistet oder die Mädchen gar bedrängt“, betont der 22-Jährige. „Sie hatten mich gebeten, ihnen Cannabis mitzubringen. Die hatten vorher schon Kontakt damit.“

Die Anklageschrift listet genau die Tattage auf: „Am 4. April 2020 trafen sie sich in Wesselbach. Da ließ sie der Angeklagte an einem Joint ziehen. Am 8. April wiederholte sich das. Am 30. April verkaufte er den minderjährigen Mädchen eine Ecstasy-Pille für fünf Euro und einen Joint für zehn Euro.“ Der einstige Polizeianwärter: „Dass das unsagbar dumm war, ist mir klar. Auch meine Eltern habe ich furchtbar enttäuscht. Das hätte einfach nicht passieren dürfen.“

Im Nachhinein bereut er jetzt alles. „Nicht nur den finanziellen Aspekt, auch den sozialen Absturz. Früher war ich unter Freunden hoch angesehen als der Polizist. Inzwischen haben sich auch meine ehemaligen Kollegen von mir abgewandt.“

Rückzahlung von Polizeigehalt droht

Womöglich droht dem Angeklagten sogar, dass er die Kosten seiner zweijährigen Polizeiausbildung ans Land NRW zurückzahlen muss. Verteidiger Michael Spratte: „Jedes Mal, wenn er draußen ein Polizeiauto sieht, rutscht ihm traurig das Herz in die Hose. Im Nachhinein ist auch nicht mehr zu begreifen, wie bekloppt der Angeklagte damals gewesen ist. Das war unüberlegt, dumm, jugendlicher Leichtsinn.“

Bewährungsstrafe verhängt

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Christian Dembowski verhängte zehn Monate Haft und setzte die Strafe zur Bewährung aus: „Der Angeklagte hat seinen Lebenstraum verloren durch eigene Schuld und blickt jetzt in eine ungewisse Zukunft.“