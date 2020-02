Hohenlimburg: Songwriter präsentiert Country-Album

Hohenlimburg. Der Hohenlimburger Frank Renfordt schreibt hobbymäßig Country-Songs und stellt nun sein erstes Album vor – produziert in Nashville, Tennessee

Ein Jeans-Hemd, eine Gitarre in der Hand und vor Augen die Weiten der Prärie. Zugegeben: Rein äußerlich gibt Frank Renfordt einen sehr passablen Cowboy ab, den man sich gut als Country-Sänger auf der Bühne vorstellen kann. Und passenderweise hat er sogar eigene Musikstücke. Nur selbst singen und performen wird der Hohenlimburger nicht. Er lässt lieber die Musik sprechen.

Songs schreiben als Hobby

„Ich bin Songwriter – ich schreibe Songs“, sagt Renfordt. Ein Hobby, was er neben seinem eigentlichen Beruf bei einer hiesigen Kaltwalzfirma bereits seit Jahren intensiv betreibt. Am 6. März erscheint nun sein erstes Album. Titel: „The Cumberland River Project“. Darauf zu hören sind 13 seiner selbst geschriebenen Songs aus den vergangenen Jahren, eingespielt von Musikern aus den Vereinigten Staaten.

Genauer: aus Nashville, der Hauptstadt des Bundesstaates Tennessee. Für Kenner der Szene kein unbekannter Ort. Im Gegenteil: Wie Salzburg und Mozart oder San Francisco und Hippies gehören auch Nashville und Country-Musik untrennbar zusammen. Zahlreiche Musikverlage und Plattenfirmen haben dort ihre Studios. Aber wie schaffte es Frank Renfordt, Musiker aus Nashville für seine Country-Songs aus Hohenlimburg zu begeistern?

Kontakt über das Internet

„Im Prinzip kam der Kontakt über das Internet zustande“, sagt Renfordt. Über Recherchen entdeckte er ein Studio in Nashville, dass seine musikalischen Werke von Beginn an Ernst nahm und als Auftragsarbeiten produzierte. Denn: So glanzvoll der Name Nashville auch für Country-Musik steht, so sehr tummeln sich gerade hier auch zugehörige Musiker und Studios. „Davon gibt es in Nashville zig tausende“, sagt Renfordt. Eine Chance also auch für Leute, die nicht zu „den Großen der Branche“ zählen und nicht den finanziellen Erfolg suchen. Leute, die einfach nur Freude an der Musik haben – eben wie Frank Renfordt. Der spielt Bass in der Hohenlimburger Band „Ring“, die dem ein oder anderen vielleicht aus der goldenen Ära in den 1980er-Jahren noch gut bekannt ist. Vor rund sechs Jahren habe er dann die Country-Musik für sich entdeckt. „Mich hat die Musik von Anfang an fasziniert.“ Denn hier spielt die Musik noch von der Hand, es gibt wenig elektronischen Sound. Dazu seien die Texte tiefer, gehaltvoller als vergleichbare Songs aus dem Pop-Bereich. „Es ist eine einfache, ehrliche Musik.“

Und diese Musik will er mit seinem Album aus den USA nun auch hierhin tragen, wo Country eher eine „Nische“ belegt. „Wenn man etwas geschaffen hat, freut man sich natürlich, es auch anderen zeigen zu können“, sagt der 59-Jährige. Auswandern nach Nashville komme für ihn derweil nicht in Frage. „Das steht nicht zur Diskussion – da würde meine Frau protestieren.“

Album erscheint am 6. März

Das Album „The Cumberland River Project“ erscheint am 6. März. Preis: rund 12 Euro.

Die einzelnen Lieder gibt es zum Download oder das Album als CD im Internet zum Vorbestellen etwa bei Händlern wie Amazon und bei Saturn.

Die ersten beiden Singles „Back on the Road“ und „Honey in my Head“ können bereits jetzt kostenlos auf Youtube angehört werden.