Hohenlimburg: Studenten gestalten Jugendhaus nachhaltig um

Hohenlimburg Drei Studenten sollen eine Sozialeinrichtung nachhaltig umgestalten. Bei der Jugendhilfe Selbecke setzen sie die Aufgabe in die Tat um

Wie lässt sich im Haushalt eigentlich am effektivsten Energie sparen? Nicht so lange Duschen? Stromleisten ausmachen oder doch lieber auf das Haareföhnen verzichten? Diesen Fragen gingen die Kinder und Jugendlichen der Außenwohngruppe der Jugendhilfe Selbecke an der Hohenlimburger Straße nun gemeinsam mit drei Studierenden der FOM-Hochschule Dortmund nach. Mit Hilfe eines Workshops wollten sie zeigen, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie sich die eigene Umwelt bewusster gestalten lässt, ohne groß verzichten zu müssen.

Soziale Einrichtung umgestaltet

Kimberly Böving, Niklas Walter und Phil Steinhoff studieren eigentlich „Business Consulting & Digital Management“ im Master an der FOM-Hochschule in Dortmund. Für ein Studienprojekt im Fach „Führung und Nachhaltigkeit“ hatten sie die Aufgabe, innerhalb eines Semesters eine soziale Einrichtung nachhaltiger umzugestalten. Dafür suchten sich die drei die Einrichtung der Jugendhilfe Selbecke an der Hohenlimburger Straße aus. „Durch eine Freundin, die dort arbeitet, haben wir Kontakt zum Haus aufgenommen und ihnen unser Projekt und ein Konzept vorgestellt“, erzählten die Studierenden. Danken möchten die sie der Mark-E sowie der Huesecken Wire GmbH für ihre Geld- und Sachspenden, mit denen das Projekt ermöglicht wurde.

Tipps für den Alltag

Die Idee war ein Workshop, der über ein Wochenende stattfand. Dabei zeigten sie den Kindern unter anderem Videos zum Klimawandel, sammelten Vorschläge, was im Haushalt eigentlich wie viel Strom verbraucht oder wie man Müll richtig trennt. Durch ein Spiel erarbeiteten sie gemeinsam Tipps, die sich die Jugendlichen einfach für den Alltag merken können – zum Beispiel nach dem Haareföhnen die Steckerleiste ausmachen oder beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen lassen. „Wir wollten den Kindern keinen ewig langen Vortrag halten, wie sie ihren Alltag ändern sollen, sondern mit ihnen erarbeiten, wie sie kurzfristig sparen können, ohne sich großartig einzuschränken“, so Niklas. „Und das nicht durch Vorschriften, sondern durch Sensibilisieren für die Umwelt“, ergänzte Phil.

Belohnungen als Anreiz

Damit das Ganze dann auch in die Tat umgesetzt wird, haben die Studierenden der Einrichtung und den Jugendlichen ein Belohnungssystem vorgeschlagen: schaffen sie es, bis zum Ende des nächsten Jahres einen bestimmten Betrag einzusparen, bekommen sie beispielsweise eine neue Anschaffung für das Haus oder einen Ausflug geschenkt.

Mit dem Verlauf des Projekts sind die drei sehr zufrieden, wie Kimberly sagte: „Für uns war es neu, pädagogisch im Studium zu arbeiten, aber die Kinder haben sehr gut mitgemacht und es hat viel Spaß bereitet, so praxisorientiert ein eigenes Projekt zu gestalten.“