Hohenlimburg. Ende Februar eröffnet die neue Rossmann-Filiale in Elsey. Wie der Drogeriemarkt Kunden locken will und warum sich viele auf die Eröffnung freuen.

Hohenlimburg: Was Rossmann zur Eröffnung plant

Die neue Rossmann-Filiale in Elsey wird am 29. Februar offiziell eröffnet. Wegen baulicher Verzögerungen konnte ein zunächst angekündigter Eröffnungstermin Mitte Januar nicht eingehalten werden. Wie die Drogeriekette nun bekannt gab, befinden sich die Bauarbeiten in der Filiale aber nun „in den letzten Zügen“. Die Eröffnung der neuen Rossmann-Filiale an der Esserstraße soll mit einem kleinen Fest gefeiert werden. „Zum Programm der Eröffnung gehört ein vielfältiges Angebot mit Glücksradaktion, Glitzertattoos für Kinder und einer Kosmetikberatung“, sagt Laura Förster, Sprecherin Rossmann. Auch einen Verkostungsstand der Bio-Eigenmarke soll es geben. Die Aktivitäten sind für fünf Tage geplant. „Zusätzlich bieten wir unseren Kunden im Zeitraum vom 29. Februar bis zum 6. März einen Aktionsrabatt von zehn Prozent an.“

Noch laufen die Bauarbeiten in der neue Rossmann-Filiale an der Esserstraße. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

Sechs Jahre ohne Drogerie

Mit der Eröffnung enden sechs Jahre, in der Hohenlimburg ohne Drogeriemarkt auskommen musste. „Wir freuen uns riesig darauf, dass die Filiale öffnet“, sagt Olaf Rubelt, Vorsitzender der Ladengemeinschaft Elsey. „Nicht nur für Elsey, sondern für alle Bürger in Hohenlimburg ist das ein tolles Signal.“ Im Sommer hatte Rossmann die rund 800 Quadratmeter Ladenfläche von Discounter Netto übernommen.