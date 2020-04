Hohenlimburger Händler-Wut über Knöllchen in Corona-Zeit

Da die Ladenlokale für den Kundenverkehr geschlossen bleiben müssen, setzen viele Händler in Hohenlimburg zunehmend auf Lieferdienste, um ihr Geschäft am Leben zu halten. Sensibel wird dann gerade in solchen Zeiten registriert, wenn das Ordnungsamt den Lieferverkehr ins Visier nimmt – besonders in der Fußgängerzone. Nachdem im Frühjahr 2019 auf dem Neuen Markt ein Kind gestürzt und von einen anfahrenden Pkw leicht verletzt wurde, steht das bestehende Fahrverbot in der Innenstadt auf dem Prüfstand.

Die Fußgängerzone in Hohenlimburg. Foto: Marcel Krombusch

Um Verstöße einzudämmen, forderte die Mehrheit der Bezirksvertreter Mitte 2019 zunächst Poller an zwei Einbiegungen in die Freiheitstraße. Die Idee stieß besonders bei den ansässigen Ladenbesitzern auf Unmut, und auch der zuständige Fachbereich der Verwaltung riet von dieser Lösung ab. Man einigte sich zuletzt auf die Gründung eines Arbeitskreises. Unter anderem sollten Ordnungsamt und Polizei neue Möglichkeiten erarbeiten, um Verkehrsverstöße in der Innenstadt zu vermeiden. Laut Bezirksvertretung hatte der Arbeitskreis bislang eine Sitzung Ende 2019, weitere Beratungen stehen aus. Konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Händler hätten gern eine Öffnung für den Verkehr in der Innenstadt

Doch jetzt knistert es wieder in der Fußgängerzone. Wie vor gut einer Woche, als ein Paketbote an seinem Lieferwagen ein Knöllchen fand. Ärgerlich, findet Ulrich Elhaus, Inhaber des ansässigen Sportfachgeschäftes an der Freiheitstraße. „Gerade in der aktuellen Situation sind wir Händler auf den Lieferverkehr mehr denn je angewiesen“, appelliert Elhaus an die Ordnungsbehörden, die angespannte Lage der Einzelhändler mehr im Blick zu haben. Generell sähen es viele Händler lieber, wenn die Straße vor ihrer Ladentür für den Verkehr weiter geöffnet würde, um das Geschäft anzukurbeln.

Ordnungsamt im Corona-Einsatz und weniger im ruhenden Verkehr

Um finanzielle Einbußen so gut es geht abzufangen, sitzt Ursula Heering mittlerweile regelmäßig hinter dem Lenkrad, statt hinter der Verkaufstheke. Die Inhaberin der Hohenlimburger Buchhandlung an der Freiheitstraße liefert mit ihrem Team immer dienstags und donnerstags zuvor bestellte Ware an Kunden aus. „Als wir den Wagen vor dem Geschäft beladen wollten, waren auch wir anfangs einmal kurz davor, ein Knöllchen zu kriegen“, ärgert sich Heering. „Das finde ich schon ärgerlich. Die sollten lieber die Wagen aufschreiben, die mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone brettern.“

Der ruhende Verkehr sei momentan kein Schwerpunkt der Arbeit des Ordnungsamtes, sagt Thomas Lichtenberg, Leiter der Behörde. „Wir konzentrieren uns gerade mehr auf die Einhaltung der Corona-Beschränkungen.“ Zudem sei sich das Ordnungsamt der Nöte von Lieferdiensten und Händlern durchaus bewusst. „Aber gleichwohl möchten die Fußgänger in der Freiheitstraße auch nicht ständig vor Lieferwagen ausweichen müssen“, sagt Lichtenberg weiter.

Telefonische Ausnahmegenehmigung in dringenden Fällen

In dringenden Fällen sei es Händlern vor Ort aber möglich, vom Ordnungsamt vor der Anlieferung eine telefonische Ausnahmegenehmigung für den Boten zu erhalten, „falls es dafür eine vernünftige Begründung gibt.“

Für ihren Lieferdienst konnte Buchhändlerin Ursula Heering beim Ordnungsamt für die beiden Wochentage, an denen sie ausliefert, kostenlos eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Zudem kann zuvor bestellte Ware nun auch werktags von 10 bis 13 Uhr von Kunden vor ihrer Ladentür abgeholt werden. „Ich habe allerdings erst durch Umwege erfahren, dass diese Möglichkeit besteht“, hätte sich Heering im Vorfeld mehr Hilfestellungen gewünscht.