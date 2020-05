Hohenlimburger Schloss-Spiele 2020 finden statt

Elf Wochen vor der Premiere steht fest: Die diesjährigen Schloss-Spiele finden statt. Den Entschluss fasste der Vorstand vom Freundeskreis Schlossspiele bei einer Sitzung am Mittwochabend.

Schon jetzt steht fest: mit Hygieneplänen und Abstandsregeln im Rücken wird diese 66. Auflage des Kulturspektakels anders sein als in den Jahren zuvor. Aber: Gerade in diesen Zeiten, in denen die Corona-Pandemie für viel Ungewissheit sorgt, brauche es Kultur umso mehr – und das ist das eigentliche Signal, was der Freundeskreis aussenden will. „Ich denke, wir haben alle in den vergangenen Monaten gemerkt, wie wichtig Kultur und sozialer Zusammenhalt für die Menschen sind“, sagt Carsten Kunz, Vorsitzender vom Freundeskreis Schlossspiele.

Motto: „Zusammenhalten“

Vor dem Hintergrund mutet es fast prophetisch an, dass die Schloss-Spiele in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammenhalten“ stehen. „Als wir uns im Januar für das Motto entschieden, da hatten wir keine Ahnung, dass es sich dabei in diesem Jahr um ein Weltmotto handelt“, sagt Kunz.

In der praktischen Umsetzung des Kulturspektakels auf dem Schlossberg gibt es nun viele Einzelfragen, mit denen sich der Freundeskreis beschäftigen muss. Erste Einschnitte stehen bereits fest: So wird es bei den Schloss-Spielen diesmal keine Kinder- und Jugendveranstaltungen geben. Diese werden auf die nächste Saison 2021 verlegt. „Wir haben schon mit den Schulen gesprochen“, so Kunz.

Zudem wird die Teilnehmerzahl beim ökumenischen Gottesdienst begrenzt und die „Celtic-Night“, bei der im vergangenen Jahr vier Bands aufgetreten sind, findet diesmal als Einzelkonzert statt. Das Jazzfrühshoppen, traditioneller Abschluss der Schloss-Spiele, wird dieses Mal nicht im offenen Rahmen angeboten, sondern ebenfalls als Konzert.

Anders als in den Vorjahren werden in diesem Sommer die Stühle im Publikum nicht dicht an dicht stehen, sondern es wird Tische geben. Weitere Einzelfragen, etwa zur Organisation von An- und Abreise, müssen noch geklärt werden.

Programm folgt Ende Juni

Die Schloss-Spiele finden dieses Jahr vom 14. bis zum 30. August statt. Das detaillierte Programm mit den mehr als 20 geplanten Veranstaltungen werden der Vorsitzende Carsten Kunz, Geschäftsführerin Elke Adomeit und der künstlerische Leiter Dario Weberg Ende Juni vorstellen. Dann wird auch geklärt, was genau das diesjährige Hauptstück der Schloss-Spiele sein wird – es soll eine Komödie sein – und welcher „Top Act“ dafür im Schlossgarten auftreten wird.

Bereits am 11. Juni präsentieren die Schloss-Spiele einen Kulturabend unter dem Motto „Beethoven trifft Goethe“ im Theater an der Volme mit Dario Weberg (Rezitation) und Martin Brödemann (Klavier). Eintritt: 25 Euro inklusive Freigetränk. Restkarten für die Vorstellung am 11. Juni um 15 Uhr gibt es unter 02334 41026 sowie unter 0 23 31/18 55 616 oder 02331-69 58 845.