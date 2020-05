Hohes Bußgeld in Hagen: Polizei löst verbotenes Treffen auf

Altenhagen. Als gebe es keine Corona-Schutzverordnung: Mindestens 20 junge Leute trafen sich in der Friedensstraße in Hagen. Für einen wird das teuer.

Das wird teuer für einen 20-jährigen Hagener: Wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzbestimmungen muss er mit einer Geldbuße zwischen 100 und 1000 Euro rechnen.

Der junge Mann gehörte zu einer Gruppe von mindestens 20 Personen, die sich am späten Dienstagabend in der Friedensstraße trafen. Ein Zeuge alarmierte gegen 22.15 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, rannten die Leute in unterschiedliche Richtungen auseinander. Vier von ihnen – zwei 17-Jährige, ein 20- und ein 27-Jähriger – konnten die Polizisten ergreifen und ihnen erläuterten, dass sie gegen die Pandemiebestimmungen verstoßen hatten.

Platzverweis einfach ignoriert

Und obwohl die Beamten ihnen auch einen Platzverweis erteilten, fanden sich die jungen Leute, noch während sich der Streifenwagen entfernte, erneut an ihrem Treffpunkt in der Friedensstraße ein. Abermals flüchteten sie, als der Streifenwagen kehrtmachte, doch den 20-Jährigen, der zuvor den Platzverweis erteilt bekommen hatte, bekamen die Beamten zu fassen.

Er wurde in Gewahrsam genommen und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Der Bußgeldkatalog des Infektionsschutzgesetzes sieht bei einem Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als der zugelassenen Personenzahl eine Strafe von mindestens 100, maximal aber 1000 Euro vor.