Horror-Unfall an Silvester: "Nur noch die Explosion gesehen"

Hagen Ein Hagener erleidet vor zwei Jahren schwere Handverletzungen bei einem Böller-Unfall. Die Zündschnur war defekt. Er will andere warnen

Mitternacht. Freunde liegen sich in den Armen, wünschen sich ein frohes neues Jahr. Viel Glück. Viel Gesundheit. Der 24-jährige Hagener steckt mitten im Trubel, zündet mit dem Feuerzeug die Zündschnur eines Böllers an, der vorher in der großen Tüte mit der Sammlung der Freundesgruppe lag. Der Hagener sieht nur noch, wie die Zündschnur abbrennt. Zu schnell. Viel zu schnell. Er reißt im letzten Moment reflexartig seine rechte Hand auf. Bumm.

Dann habe er nur noch die Explosion gesehen. „In der nächsten Sekunde habe ich noch gedacht: Glück gehabt, nichts passiert. Dann habe ich runter auf meine Hand geschaut.“ Überall ist Blut. Ein Drittel seines Mittelfingers ist weg, am Daumen hat er eine Platzwunde, die den kompletten Knochen offenlegt. „Mein Knochen war gespalten“, erinnert sich der junge Mann an den Horror-Unfall in der Silvesternacht vor zwei Jahren. Sein Zeigefinger ist ausgehölt bis zum ersten Fingerglied. „Alles war fürchterlich geschwollen. Schmerzen hatte ich im ersten Moment nicht. Ich stand komplett unter Schock und war auf Adrenalin.“

Hagener hat fürchterliches Glück

Seine Freunde rufen geistesgegenwärtig den Notarzt und können ihn in der Zwischenzeit beruhigen. Sie legen die Hand still, die Blutung lässt nach wenigen Minuten etwas nach. „Ich hatte neben den Verletzungen Verbrennungen und viel Schmutz in den Wunden, es hat fürchterlich verbrannt gestunken.“ Im Krankenhaus wird der Hagener dann sofort operiert. Relativ schnell steht fest: Zu retten sind seine Finger nicht. Aber er hat fürchterliches Glück gehabt.

„Hätte ich die Hand nicht aufgerissen, hätte es mich alle meine Finger, vielleicht sogar meine ganze Hand kosten können.“ Der Arzt, der für die Operation extra aus Dortmund nach Hagen kommt, kann mit dem Team im Krankenhaus den Daumen wieder zusammennähen. Mit Drähten wird der gespaltene Knochen zusammengehalten. Den Zeigefinger und Mittelfinger können sie nicht mehr retten. „Es waren ja keine sauberen, geraden Wunden, wo man etwas wieder hätte dran nähen können. Die Explosion hat meine Finger quasi zerfetzt.“

Hagener muss das Schreiben wieder neu lernen

„Am Anfang war es echt schlimm“, gibt er zu, wenn er an die Wochen nach dem Unfall zurückdenkt. Nicht nur körperlich. Auch psychisch. „Ich musste in wochenlanger harter Arbeit das Schreiben wieder neu lernen. Anfangs konnte ich meine Hand kaum bewegen, auch das musste ich erst wieder lernen.“ Stück für Stück kann er seine Hand immer weiter, immer besser wieder bewegen.

Heute schränken ihn die Auswirkungen des Horror-Unfalls kaum noch im Alltag ein. „Manchmal habe ich noch Schmerzen, weil am Zeigefinger das Daumenbett noch nicht vollständig wegoperiert worden ist. Dazu steht noch eine Nachoperation an“, sagt der Hagener. Aber er kann wieder Sport machen, schreiben, normal arbeiten. „Ich hatte wirklich einfach unfassbares Glück.“

Hoffnung auf abschreckende Wirkung

Die Schilderungen des Hageners sind schlimm. Die Fotos nach dem Unfall dokumentieren die schweren Verletzungen an seiner rechten Hand. „Ich hoffe, dass die Geschichte anderen als Warnung dient oder zumindest etwas abschreckend wirkt“, sagt der junge Mann heute. Gerade jetzt, vor dem Hintergrund des Feuwerksverkaufsverbots, wo viele Menschen sich im Internet oder im Ausland Böller besorgen. „Man denkt immer, einen selbst trifft es nicht“, sagt der Hagener.

Warnung vor nicht geprüften Fabrikaten

„Aber dann hat man Pech, vor allem, wenn die Fabrikate nicht geprüft oder zertifiziert sind.“ Der Hagener war nüchtern. Vorsichtig. Vorher ging immer alles glatt. Bis zum Böller mit der defekten Zündschnur. „Das passiert so schnell. Und man kann nichts tun.“ Seit dem Unfall hat der Hagener nie wieder einen Böller gezündet. Auch seine Freunde veranstalten kein Feuerwerk mehr. „Sie haben gesehen, wie der Unfall passiert ist. Es war wirklich schlimm für alle. Dann verbringen wir den Silvesterabend lieber ohne Feuerwerk, als so einen Unfall noch einmal zu riskieren."