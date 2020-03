Ein Hubschrauber suchte Montagnacht nach dem Einbrecher am Ischeland.

Einsatz in Hagen

Einsatz in Hagen Hubschrauber spürt Einbrecher in Hagen mit Wärmebildern auf

Ischeland. Die Polizei hat Montagnacht per Hubschrauber einen Einbrecher am Ischeland gefasst. Der Einsatz lief zwischen 0.30 und 3 Uhr.

Die Polizei hat Montagnacht einen Einbrecher am Ischeland per Hubschrauber verfolgt und mit der Wärmebildkamera ausfindig machen können. Der 43-jährige Mann versuchte, einen Baucontainer, der auf dem Tankstellengelände Am Sportpark aktuell den Verkaufsraum und die Kasse beherbergt, aufzubrechen.

Dabei beobachtete ihn ein Angehöriger eines Sicherheitsdienstes. Auf Ansprache floh der Mann, die verständigte Polizei nahm die Verfolgung auf. Ein Hundeführer beteiligte sich an der Fahndung, ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. Dessen Wärmebildkamera entdeckte unweit des Ischelandteiches eine Person, die dann unter Ausleuchtung durch das Fluggerät von den Beamten ergriffen werden konnte. Die Polizisten brachten den Mann zur Polizeiwache, er erhält eine Anzeige. Am Baucontainer entdeckte die Kriminalpolizei eine Hebelmarke.