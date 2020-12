Impf-Tour durch Hagener Pflegeheime geht weiter

Hagen 230 Hagener sind am Sonntag gegen Corona geimpft worden. In den kommenden Wochen sollen alle Hagener Pflegeheime aufgesucht werden.

Bei der siebenstündigen Impfaktion am Sonntag, 27. Dezember, wurden insgesamt 230 Hagener geimpft. Die mobilen Teams, von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) eingesetzt, waren in zwei Pflegeheimen - im Seniorenzentrum in der Buschstraße in Helfe und im Seniorenzentrum am Theater in der Innenstadt – im Einsatz.

Geimpft wurden die Bewohner der beiden Heime, außerdem die Mitarbeiter der Einrichtungen sowie ca. 40 Rettungssanitäter der Feuerwehr. "Auch Rettungssanitäter haben in puncto Corona-Schutzimpfung höchste Priorität", erläutert Impfzentrumsleiter Dr. Rolf Kinzius.

230 Impfstoffeinheiten

Wie es dazu kam, dass mehr Menschen am Sonntag geimpft werden konnten als ursprünglich geplant? Der Hersteller des Impfstoffes hatte größere Verpackungseinheiten geliefert, als für jeweils eine Person benötigt wird, sprich, aus den 180 Impfdosen konnten 230 Impfstoffeinheiten hergestellt werden.

Erfolgreiche Impfaktion

Dr. Rolf Kinzius war mit dem Verlauf der Impfaktion zufrieden, allerdings wünsche er sich, so Kinzius, eine höhere Impfbereitschaft beim Personal in den Pflegeheimen, "die Mitarbeiter sollten sich doch fast moralisch verpflichtet fühlen".

Der Leiter des Impfzentrums zur weiteren Vorgehensweise: „Bis Mitte Januar sollen alle 27 Hagener Pflegeheime von mobilen Teams aufgesucht worden sein. Dann soll jeder Bewohner oder Mitarbeiter - natürlich auf freiwilliger Basis - seine erste Impfe erhalten haben.“

Sogar an Silvester wird geimpft

Auch "zwischen den Jahren" seien die Impfteams unterwegs, "sogar Silvester wird ein Hagener Pflegeheim zu Impfzwecken angesteuert."

Das in der Stadthalle im Wasserlosen Tal eingerichtete Impfzentrum wird voraussichtlich Mitte Januar den Betrieb aufnehmen.