In Hagen kommen derzeit 926 Einwohner auf eine Arztpraxis

Was die ärztliche Versorgung angeht, liegt die Stadt Hagen nach Auskunft des Landesamtes für Statistik im vorderen Mittelfeld aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Nach Auskunft der Behörde gibt es in Hagen 203 niedergelassene Allgemeinmediziner und Fachärzte. Somit kommen 926 Menschen auf eine Praxis: Platz 14 in NRW.

Am günstigsten für die Patienten stellt sich die Situation in Bonn dar, wo 535 Einwohner je Arztpraxis leben, die niedrigste Arztpraxendichte mit 1312 Menschen pro Praxis weist der Kreis Olpe auf.

Überhaupt kommen in den ländlichen Gebieten Nordrhein-Westfalens rein rechnerisch fast achtmal so viele Menschen auf eine Facharztpraxis wie in den städtischen Gebieten. Wie das Landesamt weiter mitteilt, liegen in diesen dünn besiedelten Gebieten nur zwei Prozent aller Facharztpraxen. Bei den Arztpraxen für Allgemeinmedizin kommen in ländlichen Gebieten etwa doppelt so viele Menschen auf eine Praxis wie in den städtischen Gebieten.

Die Zahlen basieren auf einer Erhebung von 2016, doch haben sich seitdem laut Auskunft des Landesamtes nur unwesentliche Änderungen ergeben.