Jugendherberge in Hagen öffnet wieder, Haus am Glörsee nicht

Hagen. Rund zehn Wochen war die Jugendherberge an der Eppenhauser Straße in Hagen geschlossen, jetzt darf sie wieder Gäste beherbergen.

Nach rund zehnwöchiger Schließzeit geht Ende Mai die Jugendherberge in Hagen wieder an den Start: Das Haus an der Eppenhauser Straße wird am Freitag, 29. Mai, wiedereröffnet. Damit verbunden sei ein umfangreiches Hygienekonzept sowie eine angepasste Belegung, teilte der Landesverband Westfalen-Lippe im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) mit.

Um die Vorgaben bestmöglich umsetzen zu können und dem Gast das höchstmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten, hat der Landesverband sich freiwillig dazu entschieden, die Herbergen deutlich „luftiger“ zu belegen. „Wir werden die Anzahl der Gäste deutlich beschränken“, so Geschäftsführer Büttner.

Die Jugendherberge an der Glörtalsperre bleibt dagegen vorerst geschlossen, weil eine Öffnung aufgrund der aktuellen Vorgaben nicht möglich ist. Das Haus kann voraussichtlich am 12. August wieder öffnen.