Junger Hagener am Dienstag in ZDF-Show „Mann, Sieber“ dabei

Hagen-Dahl. Marvin Bittner aus Hagen ist am 12. Mai in der ZDF-Sendung „Mann, Sieber“ mit einem Kulturbeitrag vertreten.

In seiner Freizeit ist er als Autor tätig, er ist Amateurschauspieler und übernimmt kleine Moderationen. Marvin Bittner tanzt auf vielen Hochzeiten, „ich interessiere mich eben für viele Dinge und besonders für Kultur.“

Am morgigen Dienstag, 12. Mai, um 22.45 Uhr ist der junge Mann im Late-Night-Kabarett „Mann, Sieber“ im ZDF zu sehen. In der einstündigen Polit-Show mit Tobias Mann und Christoph Sieber geht es unter anderem um das Thema „Kultur in Zeiten von Corona“.

Wie es dazu kam? „Es gab bei Facebook einen Aufruf. Wer Lust hätte, in der Sendung, die sich als politische Late-Night-Show versteht, mitzumachen, könne sich melden“, erzählt Marvin Bittner, der in Dahl lebt. Per Email wurden Informationen ausgetauscht, Bittner erhielt die Zusage, zum Part Kulturerhaltung etwas beisteuern zu dürfen. „Mein Beitrag ist nicht im Studio aufgenommen worden, sondern ich hab’ selbst einen Einspieler eingesprochen und gedreht“, erklärt der 25-Jährige, der beruflich im Vertrieb tätig ist. Er unterstreicht in seinem Video die Bedeutung und Förderungswürdigkeit von Theatern, Museen und Kinos.

Welche Gäste außerdem morgen Abend in der Satire-Show zu sehen sein werden, verrät Marvin Bittner nicht, „das wäre unfair.“

Was der engagierte junge Mann, der seit Jahren Fantasy-und Kriminalromane schreibt, seit kurzem in kleinen Rollen im Theater an der Volme zu sehen und seit vier Jahren bei Radiosendern mit Beiträgen zu hören ist, künftig noch ins Auge fasst?

„Ich bin offen für Neues“, beteuert Marvin Bittner, „erst vor wenigen Tagen hab’ ich die Zusage, dass ich als Ensemble-Mitglied in der Altstadtbühne Lüdenscheid aufgenommen werde, erhalten. Darüber, nun auch dort häufiger Theater spielen zu dürfen, freue ich mich riesig.“