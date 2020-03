Kantatenchor in Vorhalle feiert mit Konzert 100. Geburtstag

Vorhalle. Seit 100 Jahren gibt es den Kantatenchor der evangelischen Kirchengemeinde Vorhalle. Das Jubiläumskonzert findet in der Kreuzkirche statt.

Wenn Mauern sprechen könnten, was würde wohl die Vorhaller Kreuzkirche aus den vergangenen 100 Jahren erzählen? Von Taufen, Vermählungen, Trauerfeiern könnte sie reden. Von Feiertagen und Hochfesten. Von Krieg und Not und Kälte. Von Obdach, Hilfe und Nächstenliebe. Von Abschieden und Neuanfängen.

Ganz bestimmt aber auch von jener Gruppe, die all das über ein Jahrhundert nahezu ohne Pause musikalisch begleitet hat: Der Kantatenchor der Evangelischen Kirchengemeinde in Vorhalle feiert seinen 100. Geburtstag. Und lädt zu diesem Anlass zu einem großen Jubiläumskonzert in die Kreuzkirche ein. Am Sonntag, 15. März, werden um 16 Uhr nicht nur die 25 festen Mitglieder des Ensembles ein vielfältiges Programm präsentieren. „Wir haben auch die ehemaligen Chormitglieder eingeladen“, sagt Kantorin Sieglinde Voit, die den Chor seit 43 Jahren leitet.

So werden Sänger aus ganz Deutschland für dieses Konzert anreisen. Und sie werden mitsingen. „Mit den Einladungen haben wir auch die Noten verschickt“, so die Chorleiterin. „Die Tage vor dem Konzert werden wir gemeinsam beim Proben im Gemeindehaus verbringen.“

Der Glaube ist das Fundament

Die Gemeinschaft ist es auch, die diesen Chor seit einer so langen Zeit trägt, sagt die Kantorin im Rückblick auf ihre Arbeit. „Der Glaube ist dabei das Fundament für unser gemeinsames Tun.“ Singen verbinde über Generationen und Konfessionen hinweg. In einem Chor sei jeder gleich wichtig und leiste einen wichtigen kulturellen Beitrag mit christlichem Auftrag. „Das galt damals, und das gilt heute.“

In den Anfängen des Chores fanden sich auf dieser Basis etwa 100 Menschen zusammen. „Über viele Jahrzehnte war das Engagement im Chor der Gemeinde genauso selbstverständlich wie der sonntägliche Gang in die Kirche“, sagt die studierte Schulmusikerin, die vor ihrer Pensionierung als Musik- und Französischlehrerin am Hildegardis-Gymnasium in Hagen gearbeitet hat.

Infobox Große Verdienste Der Kantatenchor wird in diesem Jahr durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet, die höchste Ehrung für Laien-Chöre auf Bundesebene. Diese Plakette wird seit 1956 an Chöre verliehen, die sich um die Pflege der Chormusik verdient machen.

Jetzt aber steht erst einmal viel Arbeit mit Blick auf das Jubiläumskonzert an. Neben sehr bekannten und beliebten Chorsätzen aus Oratorien und Chorälen von Bach, Haydn und Mendelssohn stehen dafür auch eigene Kompositionen, verschiedene solistische Beiträge und der Auftritt des Streichquartettes Medorato auf dem Programm.