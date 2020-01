Kantor Pröll aus Hagen leitet Mozart-Wettbewerb in China

Roland Pröll (70), Leiter der Johanniskantorei in Hagen, reist im Februar für zwölf Tage nach Peking, um dort den zweiten Internationalen Mozart-Wettbewerb für Klavier zu leiten. Neben chinesischen präsentieren sich dort auch japanische und koreanische Nachwuchspianisten.

In China gebe es 50.000 Pianisten von der Qualität eines Lang Lang, berichtet Pröll, der seit Jahrzehnten Kontakte nach Fernost unterhält. Einige seiner Schüler aus der Zeit als Professor für Klavier an der Musikhochschule Detmold seien inzwischen selbst als Musikprofessoren in Südkorea tätig.

Aber auch ins Reich der Mitte besitzt der ehemalige Direktor der Musikhochschule Dortmund gute Beziehungen, seitdem er 2006 erstmals auf Einladung einer Piano-Fabrik in Shanghai weilte. Auch die noch existierenden evangelischen Kirchengemeinden in Peking hat Pröll schon besucht. Mit der Zeit habe er Freundschaften in China geschlossen, so der Kantor.

Gute Beziehungen nach Fernost

Gute Beziehungen unterhält er auch zur dortigen Mozart-Akademie, in der vor allem Musiklehrer ausgebildet werden. Auch Pröll gibt dort Unterricht: „Und zwar nicht im instrumentalen Bereich, sondern was die Expressivität bei einer hochwertigen Interpretation angeht.“

All diese Tätigkeiten mündeten schließlich in die Berufung zum Präsidenten des Mozart-Wettbewerbs in der chinesischen Hauptstadt mündete.

„Ich bin jetzt 70 Jahre alt und habe noch jede Menge Aufgaben“, sagt Pröll, der die Johanniskantorei der evangelischen Stadtkirche nach dem Abschied seines Vorgängers Manfred Kamp übernahm und wieder aufbaute: „Ich bin glücklich, dass ich so viel zu tun habe.“