Kinderschutzbund in Hagen trotzt Corona mit Lunchpaket

180 ehrenamtliche Mitarbeiter sind in normalen Zeiten für den Kinderschutzbund in Hagen tätig, zahlreiche Beratungsangebote bietet der gemeinnützige Verein, dazu familienunterstützende Dienste, Hausaufgabenhilfe und Second-Hand-Shops. Mit einem Satz: Der Kinderschutzbund ist in Hagen weit vernetzt und einer der wichtigsten Akteure bei Themen, die Kinder und deren Lebensbedingungen betreffen.

Doch mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie brach die geschätzte Arbeit des Vereins, der eng mit dem Hagener Jugendamt und anderen Institutionen zusammenarbeitet, in wenigen Tagen zusammen. Kurse für Eltern und Kinder durften aufgrund des Kontaktverbots nicht mehr stattfinden, die Betreuungsangebote kamen zum Erliegen, die ehrenamtlichen Helfer, darunter viele Senioren, die eine sinnvolle Tätigkeit im Alter suchen, zogen sich aus Sorge um ihre Gesundheit zurück. „Wir haben alles eingestampft“, berichtet Manuela Pischkale-Arnold, die Leiterin des Kinderschutzbundes in Hagen: „Den begleiteten Umgang, die Willkommensbesuche, die Klamottenkiste, die Spielkreise und was wir sonst anbieten – alles weg. Wir mussten unser Haus komplett schließen, was noch nie vorgekommen ist.“ Telefonisch und per E-Mail sei man jedoch erreichbar.

Behutsame Wiedereröffnung

Doch nun werden die Pforten behutsam wieder geöffnet. Am Sitz des Kinderschutzbundes in der Potthofstraße werden seit Montag kostenlos Lunchpakete für Schüler und für „Familien in schwierigen Lebenssituationen“, wie Frau Pischkale-Arnold sie nennt, ausgegeben. Man erfahre immer wieder, dass Kinder nicht regelmäßig in ihren Familien versorgt werden, fährt die Leiterin fort: „Sie gehen ohne Frühstück aus dem Haus, erhalten häufig auch kein Mittagessen, wenn sie aus der Schule kommen.“ Das habe oft mit schwierigen sozialen Lebenssituationen zu tun und betreffe alle sozialen Schichten: „Um diese Kinder mit einer gesunden Mahlzeit zu versorgen, bieten wir das Lunchpaket an.“

Das Paket enthält neben einem belegten Vollkornbrot auch Obst, Gemüse und eine Flasche Wasser. In Nicht-Corona-Zeiten entspricht diesem Angebot der „Suppenkasper“, ein warmer Mittagstisch, zu dem der Kinderschutzbund montags bis freitags einlädt und den täglich zwischen 20 und 30 Schüler der innerstädtischen Schulen annehmen. „Zu uns kommen Kinder und Jugendliche aller Altersstufen“, berichtet Ines Kühnapfel-Knebel.

Unter den gegebenen Umständen wäre die Ausgabe einer warmen Mahlzeit jedoch kaum zu bewerkstelligen, denn die jungen Gäste müssen das Essen draußen mit Mund- und Nasenschutz in Empfang nehmen und dürfen es erst ab einer Entfernung von 50 Metern verzehren.

Gesund und ausgewogen

Ob nun warmes Mittagessen oder Lunchpaket – das Team des Kinderschutzbundes legt Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung: „So oft wie möglich nach den Prinzipien der Vollwertkost, die je nach Einkaufszettel nicht unbedingt teuer sein muss“, betont Manuela Pischkale-Arnold.

Mundschutz erforderlich Die Ausgabe der Lunchpakete findet vorerst montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr am Haus für Kinder, Potthofstraße 20, statt. Die Corona-Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden. Ein Mund- und Nasenschutz muss getragen werden. Der Abstand zwischen den Wartenden (mindestens 1,5 Meter) ist notwendig. Der Verzehr darf nur ab einer Entfernung von 50 Metern erfolgen.

Wenn die Politik weitere Lockerungsmaßnahmen zulässt, will natürlich auch der Kinderschutzbund seine Beratungen, Hilfen und Gruppenangebote Angebote nach und nach wieder ans Laufen bringen. Schon in der nächsten Woche soll die erste ehrenamtliche Helferin in den Second-Hand-Shop („Klamottenkiste“) zurückkehren.

Weitere werden folgen. Von seinem Ziel einer kinderfreundliche Gesellschaft, in der Kinder zu starken, selbstbewussten und glücklichen Persönlichkeiten heranwachsen, wird der Verein keine Abstriche machen.