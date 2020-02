Ladung verloren: 130 Bierkisten landen in Hagen auf Straße

130 Bierkisten sowie einige Bierfässer hat ein Lastwagen am Montagmorgen an der Dortmunder Straße in Hagen verloren.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 76-jährige Fahrer vom Hengsteysee aus kommend in Richtung Hagen-Boele. Auf Höhe der Autobahnauffahrt schwang nach Zeugenaussagen die hintere Tür des Lastwagens plötzlich auf. Zirka 130 Kisten Leergut, größtenteils Bierflaschen, und einige leere Bierfässer fielen auf die Straße.

Unfall hat nichts mit Sturm Sabine zu tun

Der Schaden beläuft sich auf zirka 800 Euro. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unglücksstelle vorbei. Nach ersten Ermittlungen stand der Schadensfall nicht im Zusammenhang mit dem Sturmtief.

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das Leergut wurde durch eine Firma beseitigt. Durch die Sperrung einer Spur auf der Dortmunder Straße kam es für rund zwei Stunden zu Verkehrsstörungen.