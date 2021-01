Richard Hoppe (Bass), Joscha Hegemann (Schlagzeug), Lennart Olma (Gesang/Gitarre), Christian Reichler (Gitarre) und Maik Paroth (Gitarre) (von links) bringen am 29. Januar ihr Debüt-Album raus.

Kultur in Hagen

Kultur in Hagen "Laika lebt": Eine Band mit Herz in Hagen

Hagen Die fünf Jungs von „Laika lebt“ bringen ihr Debütalbum „Livin‘ ma wieder locker“ raus. Über ihre Verbindung zu Hagen und ihre Musik.

Obwohl mittlerweile drei der fünf Musiker ganz woanders leben: Das Herzstück der Band ist in Hagen. Der Probenraum, in dem die fünf Freunde Musik machen, ihre Songs schreiben und aufnehmen. Nach einigen Jahren im „Schulband-Untergrund“, wie die fünf Freunde selbst witzeln, standen Richard Hoppe (Bass), Joscha Hegemann (Schlagzeug), Lennart Olma (Gesang/Gitarre), Christian Reichler (Gitarre) und Maik Paroth (Gitarre) von „Laika lebt“ dann 2016 beim Kölner Gamescom City Festival erstmals auf der großen Bühne.

Seitdem ist viel passiert. „Laika lebt“ steht für poetische Texte, Gitarrenmusik, Indie-Rock. Die Jungs wollen sich ihren Platz in der deutschen Indie-Szene erspielen – und bringen am 29. Januar ihr Debütalbum „Livin‘ ma wieder locker“ raus.

Corona bietet Zeit für Album-Produktion

„Der Titel des Albums beschreibt irgendwie unseren Lebensstil. Trifft aber auch unbewusst den Nerv der Corona-Zeit“, sagt der 26-jährige Richard Hoppe. Songs über die Liebe, betrachtet aus verschiedenen Blickwinkeln, finden sich vorwiegend auf dem Album der Hagener, die noch oft auf den heimischen Bühnen stehen. In der Pelmke, im Werkhof Hohenlimburg, beim Schnurlosfestival, Fridays-for-Future-Demos, Garagenrock oder Stadtteilfesten. Mittlerweile spielen sie ihre Musik aber auch weit über Hagen hinaus, waren auch für einen Auftritt in München gebucht.

„Aber ähnlich wie bei anderen Künstlern auch, geht seit Corona gar nichts“, gibt Richard Hoppe einen Einblick. Bei all dem Schlechten, das Corona für die Musiker mit sich bringt, gibt es aber auch gute Seiten: „Wir hatten endlich genügend Zeit, um unser erstes Album fertigstellen. Die Songs haben wir in Delstern in unserem Proberaum selbst produziert“, sagt der 26-Jährige.

++++ Lesen Sie auch: . ++++

Zunächst keine Live-Auftritte

Und auch wenn die Bandmitglieder sie zunächst nicht auf den Bühnen in der Region spielen können: „Unser Album erscheint online auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Amazon Music“, sagt Richard Hoppe. Und bald soll es die Lieder auch auf Vinyl-Platten zu kaufen geben. „Die Musikszene hat wieder einen Wandel erlebt. Platten sind wieder In“, sagt Hoppe und lacht. Zur Freude der Musiker: „Das ist ein anderes Gefühl, so eine Platte aufzulegen. Und es passt irgendwie zu unserer Musik.“

11 Songs beinhaltet das Debütalbum der Hagener Bandmitglieder, die sich aus der Schulzeit am Fichte-Gymnasium kennen und bedingt durch ihre Studienplätze in anderen Städten mittlerweile verteilt in Deutschland leben. „Wir mussten zwischenzeitlich mit unseren Auftritten pausieren, weil wir im Studium sehr eingebunden waren. Aber die Musik hat für uns alle immer eine wichtige Rolle gespielt“, betont der Bassist der Band.

Mit Aktion die Pelmke unterstützen

Für alle fünf ist Musik ihre Leidenschaft – ein Hobby, das trotz allem nicht mehr wegzudenken ist. Und glücklicherweise leben die Bandmitglieder nicht hauptberuflich von der Musik. Sie wollen der Kulturszene in Hagen dennoch auch in dieser schwierigen Zeit etwas zurückgeben. Denn eines Tages werden die Fans und Zuhörer wieder verschwitzt und Arm in Arm vor der Bühne stehen und Live-Auftritten lauschen.

Und genau, wenn das wieder möglich ist, spielen verschiedene Bands im Hagener Kulturzentrum Pelmke. Zwar gibt es noch keinen genauen Termin – aber immerhin steht das Rahmenprogramm. Live-Musik mit Rocco Konserve, Laika lebt, The Daltons Orckestrar, Al Gringo und den Krautboys, The Ceili Family und Rolled Gold wollen dann jeweils ein Solikonzert zu Gunsten der Pelmke geben.

Die Aktion „Live ist Life ist Love“ soll direkt vor Ort helfen, schildert Richard Hoppe. Und dann, wenn man wieder verschwitzt und Arm in Arm vor der Bühne steht – dann werden die fünf Jungs aus Hagen auch ihre neuen Songs zum ersten Mal auf der Bühne spielen.

>>> HINTERGRUND: Die Aktion für die Pelmke

Im Rahmen der Aktion „Live is Life ist Love“ können Interessierte schon jetzt Tickets erwerben und die Pelmke jetzt schon finanziell unterstützen, teilt die Pelmke auf ihrer Seite mit. Der genaue Termin für das jeweilige Konzert wird erst bekanntgegeben, wenn Konzerte wieder unter normalen Bedingungen möglich sind.

Tickets gibt es jeden Freitag zwischen 16-18 Uhr bei „Pelmke to go“ oder per Mail an info@pelmke.de